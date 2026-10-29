آرمان‌ خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت مشترک نظارت بر بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در روستاهای منطقه اورامان برگزار شد و در جریان بازرسی از واحدهای صنفی، علاوه بر ثبت تخلفات، مقادیری کالای تاریخ‌مصرف‌گذشته کشف و ضبط شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سروآباد، با اشاره به اجرای این طرح نظارتی اظهار کرد: این گشت با هدف تشدید نظارت بر بازار، رعایت ضوابط بهداشتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شبکه بهداشت و اتاق اصناف انجام شد.

وی افزود: در این برنامه، عملکرد بیش از ۱۵ واحد صنفی شامل مرغ‌فروشی‌ها، قصابی‌ها، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها مورد بررسی قرار گرفت و برای ۱۰ واحد به دلیل تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، تداخل صنفی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، پرونده تخلف تشکیل شد.

کشف کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته در بازرسی‌ها

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سروآباد با اشاره به دیگر نتایج این گشت نظارتی بیان کرد: مقادیری کالای تاریخ‌مصرف‌گذشته از چند واحد صنفی کشف و ضبط شد و به متصدیان واحدهای متخلف درباره رعایت مقررات صنفی و بهداشتی تذکر داده شد.

خرمی تأکید کرد: واحدهای صنفی موظف‌اند ضوابط قانونی و بهداشتی را رعایت کنند و در صورت تکرار تخلفات، مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

وی در ادامه از اجرای گشت نظارتی دیگری در شهر سروآباد خبر داد و گفت: این بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی و اعضای اتاق اصناف شهرستان و با هدف بررسی وضعیت بازار و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی انجام شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سروآباد خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، تخلفی مشاهده و ثبت نشد و اجرای گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، با هدف کنترل وضعیت بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در منطقه ادامه دارد.