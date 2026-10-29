به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ورزشکاران خوزستانی در این رقابت ها موفق به کسب مدال شدند که از مربی آن ها قدردانی می کنم.

استاندار خوزستان گفت: به همراه نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی در مراسم بدرقه کشتی گیران در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده و با آن ها نشستی داشتیم. آن ها از روحیه خاصی برخوردار بودند و مطمئن بودیم مدال‌های شکار خواهند کرد و نام آور می شوند.

وی ادامه داد: از ۹ مدال کسب شده در رقابت‌های فرهنگی جهانی ۵ مدال و ورزشکاران خوزستانی به دست آوردند که این قایل توجه است.

موالی زاده تاکید کرد: خوزستان خاستگاه و کانون کشتی فرنگی در کشور است و باید بیش از پیش برای حمایت و پشتیبانی ورزشکاران استان متمرکز شویم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: به وجود این جوانان پاک و نام آور در استان خود می بالیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای دوم تا پنجم آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد و ورزشکاران خوزستانی با کسب پنج مدال در این مسابقات خوش درخشیدند.

در این دوره از بازی ها، پنج ورزشکار و یک مربی از خوزستان حضور داشتند که سید دانیال سهرابی و سعید اسماعیلی موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنین علیرضا مهمدی، پیام احمدی و علی احمدی وفا به مدال نقره دست پیدا کردند.