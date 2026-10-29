به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری، در مراسم روز ملی محیط‌بان که امروز در سالن همایش شهدای بین‌المللی این سازمان برگزار شد، حضور رئیس‌جمهور در این مراسم را برای نخستین بار، نشانه توجه ویژه دولت چهاردهم به محیط‌زیست دانست و گفت: این حضور، با وجود شرایط دشوار کشور، تحریم‌ها و پیامدهای دو جنگ تحمیلی در یک سال گذشته، موجب دلگرمی خانواده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

وی با اشاره به عملکرد محیط‌بانان در دوران جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: محیط‌بانان با همکاری نهادهای نظامی و دستگاه‌های استانی و با تکیه بر شناخت میدانی از مناطق صعب‌العبور، برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور تلاش کردند. با این حال، حملات دشمن به مناطق حفاظت‌شده، اکوسیستم‌های تالابی، پاسگاه‌های محیط‌بانی، خودروها و حیات‌وحش آسیب وارد کرد.

انصاری با اشاره به جان‌باختن اعضای خانواده محیط‌بانان در جریان جنگ گفت: محیط‌بان جواد حسن‌زاده در استان هرمزگان، دو عضو خانواده خود را در پی حمله به پاسگاه محیط‌بانی از دست داد، اما با وجود این داغ بزرگ، قهرمانانه به کار حفاظت بازگشت و امروز نیز در جمع ما حضور دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با ادای احترام به خانواده‌های محیط‌بانان جان‌باخته اظهار کرد: در سال‌های گذشته، ۱۵۴ محیط‌بان در مسیر حفاظت از طبیعت کشور جان خود را از دست داده‌اند که تاکنون شهادت ۵۷ نفر از آنان احراز شده است. همچنین ۳۷۴ محیط‌بان در این مسیر جانباز شده‌اند. هیچ سخنی نمی‌تواند فقدان این عزیزان را جبران کند، اما باید فداکاری آنان به عزمی جدی‌تر برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور و بهبود شرایط محیط‌بانی تبدیل شود.

وی محیط‌بانان را پاسداران امنیت زیستی، حافظان تنوع زیستی و از حلقه‌های اصلی تاب‌آوری سرزمین دانست و گفت: مسئولیت محیط‌بانان تنها به مقابله با شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه‌ها و قاچاق حیات‌وحش محدود نمی‌شود، بلکه پایش گونه‌های جانوری و زیستگاه‌ها، شناسایی تغییرات اکولوژیک، مهار آتش‌سوزی‌ها، امداد و تیمار حیات‌وحش، ثبت تخلفات و مدیریت تعارض میان انسان و حیات‌وحش را نیز در بر می‌گیرد.

انصاری با اشاره به برخورداری بسیاری از محیط‌بانان از تحصیلات دانشگاهی و دانش تخصصی تأکید کرد: این ظرفیت باید در سیاست‌های آموزشی، مسیر ارتقای شغلی و بهره‌گیری از توان کارشناسی آنان مورد توجه قرار گیرد. همچنین تأمین خودروهای عملیاتی، تجهیزات ارتباطی و ایمنی، امکانات پاسگاه‌ها و آموزش‌های تخصصی باید متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مناطق مختلف کشور انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای تقویت توان حفاظتی سازمان گفت: هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت در ۱۷ منطقه و توسعه پایش با استفاده از پهپادها و تجهیزات نظارتی در ۱۴ منطقه دنبال شده است. همچنین راه‌اندازی هنرستان‌های محیط‌بانی برای تربیت نیروهای متخصص و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بومی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای حمایت حقوقی بیشتر از محیط‌بانان اظهار کرد: با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی، امیدواریم اصلاح این قانون به‌زودی در صحن علنی مجلس بررسی شود.

وی همچنین از همکاری مسئولان قضایی در تسریع روند احراز شهادت محیط‌بانان قدردانی کرد و خواستار پیگیری وضعیت سایر جان‌باختگان، جانبازان و آسیب‌دیدگان این حوزه شد.

انصاری با قدردانی از همکاری فرماندهی یگان‌های حفاظتی و قوه قضاییه در حمایت از محیط‌بانان و رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی گفت: برخورد مؤثر با جرایم زیست‌محیطی و صدور آرای بازدارنده، در کاهش تخلفات و تقویت حفاظت از طبیعت مؤثر است. همچنین مشارکت جوامع محلی، آموزش عمومی و همکاری مردم می‌تواند فشار بر نیروهای میدانی را کاهش دهد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان و خانواده‌های آنان تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم تا محیط‌بانان با امنیت بیشتر، امکانات مناسب‌تر و پشتوانه مطمئن‌تر به رسالت خود ادامه دهند. تمام تلاش خود را برای بهبود معیشت و تقویت توان حفاظتی این سربازان بی‌ادعای طبیعت کشور به کار خواهیم بست.