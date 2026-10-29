آرمان حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در محورهای مواصلاتی این شهرستان اظهار کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور محمودآباد به آمل به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در حال انجام است.

وی افزود: این طرح از ابتدای مهرماه امسال آغاز شده و علاوه بر روکش آسفالت، درزگیری، نصب علائم ترافیکی، بهسازی بلوار و ساماندهی فضای سبز این محور پرتردد را شامل می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی آن تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای محمودآباد در ادامه از برنامه‌ریزی برای بهسازی محور محمودآباد به نور خبر داد و گفت: در پی درخواست‌های شهروندان، پروژه روکش آسفالت این مسیر با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در فرآیند مناقصه قرار گرفته و انتخاب پیمانکار آن در دست انجام است.

حسین‌پور ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک آغاز شود و افزود: بهسازی این مسیر با هدف ارتقای کیفیت تردد و بهبود وضعیت راه در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از هماهنگی با مجتمع ورزشی و آموزشی نفت محمودآباد برای نگهداری بلوار نفت در محور محمودآباد به نور خبر داد و تصریح کرد: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، نگهداری فضای سبز، رنگ‌آمیزی جداول و ساماندهی بلوار این مسیر به طول پنج کیلومتر توسط مجتمع نفت انجام خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای محمودآباد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محورهای ارتباطی شهرستان بیان کرد: عملیات بهسازی و تعویض علائم ترافیکی و راهنمایی، رنگ‌آمیزی بلوارها و پل‌ها، پاکسازی حاشیه راه‌ها و شانه‌سازی در محورهای محمودآباد به آمل، نور و فریدونکنار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

حسین‌پور در پایان از آغاز قریب‌الوقوع عملیات روکش آسفالت در محور محمودآباد به فریدونکنار خبر داد و گفت: این پروژه در محدوده روستای خط‌آهی و به طول یک کیلومتر، در هفته پیش رو آغاز می‌شود.