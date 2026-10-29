  1. استانها
  2. خوزستان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

خوزستان با کسب ۵ مدال جهانی پرچمدار کشتی فرنگی کشور است

خوزستان با کسب ۵ مدال جهانی پرچمدار کشتی فرنگی کشور است

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: ورزشکاران خوزستانی با کسب پنج مدال رنگارنگ شامل دو طلا و سه نقره در رقابت‌های جهانی، بار دیگر شایستگی‌های خود را اثبات کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی زاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مربیان سازنده ای که زحمت های آنها به ثمر نشسته قدردانی می‌کنم. از ۹ مدال کسب شده در این رقابت‌ها ۵ مدال شامل دو طلا و سه نقره را ورزشکاران خوزستانی به دست آوردند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز به استقبال این مدال آوران آمدیم تا به آنها بگوییم ورزشکارانی که دل مردم را شاد کردید خداوند دل شما را شاد کند.

وی خطاب به ورزشکاران گفت: ما به عنوان خادمان و نمایندگان مردم در کنار شما هستیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

کد مطلب 6993660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها