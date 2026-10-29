خوزستان با کسب ۵ مدال جهانی پرچمدار کشتی فرنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی زاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مربیان سازنده ای که زحمت های آنها به ثمر نشسته قدردانی می‌کنم. از ۹ مدال کسب شده در این رقابت‌ها ۵ مدال شامل دو طلا و سه نقره را ورزشکاران خوزستانی به دست آوردند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز به استقبال این مدال آوران آمدیم تا به آنها بگوییم ورزشکارانی که دل مردم را شاد کردید خداوند دل شما را شاد کند.

وی خطاب به ورزشکاران گفت: ما به عنوان خادمان و نمایندگان مردم در کنار شما هستیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.