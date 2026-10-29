به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرکل هواشناسی استان بوشهر، با قدردانی از ایثار و جانفشانی مجموعه هواشناسی استان در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط دشوار، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات به مردم داشته است.

وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد شهرستان دشتی افزود: راه‌اندازی اداره هواشناسی در این شهرستان می‌تواند زمینه دسترسی بهتر کشاورزان به اطلاعات و پیش‌بینی‌های جوی را فراهم کند و در برنامه‌ریزی فعالیت‌های کشاورزی، مدیریت منابع و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات جوی مؤثر باشد.

فرماندار دشتی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، مدیریت شهرستان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و پیگیری از طریق دستگاه‌های مرتبط، زمینه راه‌اندازی اداره هواشناسی را فراهم کند.

مقاتلی تأکید کرد: توسعه خدمات تخصصی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز بخش کشاورزی از ضرورت‌های شهرستان است و این موضوع با همکاری مجموعه هواشناسی استان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط پیگیری خواهد شد.