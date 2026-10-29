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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

فرماندار دشتی: راه‌اندازی اداره هواشناسی در شهرستان دشتی ضروری است

فرماندار دشتی: راه‌اندازی اداره هواشناسی در شهرستان دشتی ضروری است

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت راه‌اندازی اداره هواشناسی در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرکل هواشناسی استان بوشهر، با قدردانی از ایثار و جانفشانی مجموعه هواشناسی استان در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط دشوار، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات به مردم داشته است.

وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد شهرستان دشتی افزود: راه‌اندازی اداره هواشناسی در این شهرستان می‌تواند زمینه دسترسی بهتر کشاورزان به اطلاعات و پیش‌بینی‌های جوی را فراهم کند و در برنامه‌ریزی فعالیت‌های کشاورزی، مدیریت منابع و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات جوی مؤثر باشد.

فرماندار دشتی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، مدیریت شهرستان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و پیگیری از طریق دستگاه‌های مرتبط، زمینه راه‌اندازی اداره هواشناسی را فراهم کند.

مقاتلی تأکید کرد: توسعه خدمات تخصصی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز بخش کشاورزی از ضرورت‌های شهرستان است و این موضوع با همکاری مجموعه هواشناسی استان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6993661

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