به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ‌علی کشوری ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی امنیت مردم‌پایه در گرگان اظهار کرد: امنیت مردم‌پایه صرفاً یک اصطلاح رسانه‌ای نیست، بلکه مفهومی تخصصی است که باید ابعاد نظری و اجرایی آن بررسی شود. با وجود گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان به پژوهش‌های عمیق‌تر درباره تفاوت الگوی دینی اداره جامعه با الگوهای غربی نیاز داریم.

وی با اشاره به مؤلفه‌های قدرت ایران، موقعیت راهبردی تنگه هرمز، توان تحلیل سیاسی مردم، گسترش نفوذ فکری و نقش جامعه در تأمین امنیت را از جمله ظرفیت‌های کشور برشمرد و افزود: ارزیابی قدرت ملی نباید صرفاً بر شاخص‌های نظامی و اقتصادی متمرکز باشد، بلکه ظرفیت‌های اجتماعی و فکری مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت مردم، یکی از پایه‌های امنیت کشور است

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با بیان اینکه امنیت مردم‌پایه بر نقش‌آفرینی مردم در کنار ساختارهای رسمی تأکید دارد، اظهار کرد: مشارکت شهروندان در شناسایی تهدیدها، حضور سازمان‌یافته در شرایط بحرانی و کمک به حفظ انسجام اجتماعی، از جلوه‌های این الگو به شمار می‌رود.

کشوری با اشاره به تجربه مشارکت مردمی در حوزه امنیت افزود: ظرفیت‌های اجتماعی می‌توانند در کنار فعالیت نیروهای مسئول، به افزایش آمادگی جامعه و تقویت امنیت کشور کمک کنند؛ از این رو، لازم است این ظرفیت‌ها به‌صورت علمی بررسی و در برنامه‌ریزی‌های اجرایی تقویت شوند.

تقویت تولید داخلی برای تحقق امنیت غذایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت غذایی را یکی از حوزه‌های مهم تحقق امنیت مردم‌پایه دانست و گفت: وابستگی به واردات مواد غذایی، آسیب‌پذیری کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش می‌دهد و باید با استفاده از ظرفیت روستاها و تولیدکنندگان خرد، تولید داخلی را تقویت کرد.

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، حمایت از تولید محصولاتی مانند حبوبات، گوشت، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ را ضروری دانست و افزود: توسعه تولید غیرمتمرکز و فراهم کردن زمینه فعالیت خانوارها و تولیدکنندگان محلی می‌تواند به کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کالاهای اساسی کمک کند.

کشوری همچنین توسعه واحدهای کوچک تولید انرژی و احیای قنات‌ها با بهره‌گیری از دانش بومی و مطالعات علمی را از دیگر زمینه‌های قابل بررسی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بسترهای اقتصادی برای مشارکت مردم در اداره کشور، واگذاری زمین به خانوارها، ایجاد بازارهای محلی برای عرضه محصولات، حمایت از مشاغل مولد و تقویت اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های مشارکت مردمی را از جمله پیشنهادهای خود مطرح کرد.

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی خاطرنشان کرد: برای افزایش مشارکت مردم در تولید و حل مسائل کشور، باید دسترسی آنان به امکانات تولید، بازار فروش و حمایت‌های متناسب فراهم شود و مشاغلی مانند کشاورزی، دامداری و تولید مواد غذایی نیز از جایگاه شایسته‌تری برخوردار شوند.

کشوری بر ضرورت گسترش گفتگوی علمی درباره نظریه امنیت مردم‌پایه تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان و نخبگان به راهکارهای عملی برای تقویت مشارکت مردم در تأمین امنیت و پیشرفت کشور شد.