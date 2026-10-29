به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم پور ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز توفیق حاصل شد در مراسم استقبال از فرنگی کاران خوزستان حضور پیدا کنیم. این کشتی‌گیران نشان دادند خوزستان می‌تواند پایتخت کشتی فرنگی جهان شود.

نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی گفت: کسب پنج مدال رنگارنگ توسط فرنگی کاران خوزستانی در رقابت‌های بزرگسالان جهانی، این نوید را می‌دهد که با سرمایه‌گذاری صحیح و استعدادیابی درست در آینده می‌توانیم بخش بیشتری از تیم ملی کشتی فرنگی را از خوزستان داشته باشیم که مجمع نمایندگان خوزستان، استاندار و ورزش دوستان نسبت به این موضوع تعمق بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: می‌توانیم با برنامه‌ریزی صحیح، آزمون‌های اصولی و اقدامات هدفمند، در آینده موقعیت خود را به عنوان قطب کشتی فرنگی ایران و پایتخت کشتی فرنگی جهان تثبیت کنیم.