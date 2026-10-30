سمانه محرمی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و توقف فعالیت برخی سازندگان خرد در بازار مسکن گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عوارض، هزینه‌های کارگری و خروج کارگران اتباع پس از جنگ ۱۲ روزه، هزینه ساخت‌وساز را به‌شدت افزایش داده و موجب شده است برخی سازندگان خرد فعلاً فعالیت خود را متوقف کنند.

وی افزود: فعالیت سازندگان خرد با توجه به شرایط فعلی بازار ساخت‌وساز، با مشکلات جدی مواجه کرده است. در مورد سازندگان خرد نیز باید توجه داشت که فعالیت در حوزه ساخت‌وساز در کشورهای همسایه به این سادگی امکان‌پذیر نیست. در شرایط فعلی، بسیاری از سازندگان خرد دست نگه داشته‌اند و فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

محرمی بیان کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد عوارض، تورم، افزایش هزینه‌های کارمزد کارگری و خروج کارگران اتباع پس از جنگ ۱۲ روزه، همگی دست به دست هم داده‌اند تا هزینه ساخت‌وساز افزایش پیدا کند. برای مثال، سازنده خردی که در مناطق تهران قصد ساخت یک ساختمان ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ واحدی را داشت، پیش از این هزینه ساخت پروژه خود را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌کرد؛ اما اکنون حتی برخی از این سازندگان نیز نمی‌توانند پروژه خود را با همان برآورد اولیه به پایان برسانند.

وی ادامه داد: سازنده‌ای که هزینه ساخت پروژه خود را ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود، اکنون با افزایش هزینه‌ها ممکن است با هزینه‌ای در حدود ۵۰ میلیارد تومان مواجه شود. همچنین پروژه‌ای که هزینه ساخت آن ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، ممکن است اکنون به ۸۰ میلیارد تومان برسد. این افزایش هزینه‌ها باعث شده است برخی سازندگان از بازار خارج شوند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی سازندگان با اتکا به برآورد اولیه هزینه‌ها، یک یا دو واحد از پروژه خود را پیش‌فروش کرده بودند، افزایش ناگهانی هزینه‌های ساخت، ادامه فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، تعداد قابل توجهی ساختمان نیمه‌کاره در تهران وجود دارد که سازندگان آن‌ها نه امکان عرضه واحدها را دارند و نه می‌توانند پروژه را به پایان برسانند. این شرایط همچنین به بروز اختلاف میان سازندگان و مالکان منجر شده است.