به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در نشست شورای معادن استان بوشهر با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده این است که ما همچنان با برخی چالش‌ها در حوزه فعالیت معادن مواجه هستیم.

وی با تأکید بر لزوم پیوند میان دانشگاه، صنعت و معدن و بخش‌های مختلف اقتصاد استان افزود: این پیوند حتماً موجب افزایش بهره‌وری و تقویت راندمان می‌شود؛ نمونه بارز این رویکرد را در ارائه‌های جلسه امروز که موید نتیجه بخش بودن همکاری هاست و انتظار می‌رود این همکاری‌ها را بیش از پیش تقویت کنیم و از یافته‌های علمی و پژوهش‌های دانشگاه‌های مختلف مستقر در استان بهره ببریم.

زارع با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان تصریح کرد: دانشگاه‌های مستقر در استان، از استادان برجسته و متخصصان شایسته‌ای برخوردارند و باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده شود. تأکید ما این است که این مسیر را ادامه دهیم و از دانشگاه‌ها بخواهیم بسته‌های مختلفی برای سرمایه گذاری و فعالیت‌ها ارائه کنند تا بخش دولتی به عنوان تسهیل کننده، حامی بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی معادن جدید بیان کرد: در موضوع شناسایی معادن و با توجه به مباحث مطرح‌شده در شورای معادن، باید فراتر از معادن سنگ لاشه و واریزی کوهی رفته و به سراغ سایر معادن و مواد معدنی برویم؛ ضمن اینکه موضوع محدودیت‌ها و چالش‌ها باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار بوشهر یکی از نکات برجسته در گزارش دانشگاه خلیج فارس را مسئله بحران آب عنوان کرد و گفت: جالب این است که بدون طراحی قبلی، دو ارائه‌ صورت‌گرفته در جلسه امروز به نوعی با موضوع آب ارتباط داشت و این نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و کم‌آبی است که باید در طرح‌ها مد نظر قرار گیرد.

زارع با تأکید بر ممانعت از هدررفت منابع آب و حفاظت از سفره‌های زیرزمینی افزود: ما ناگزیر به استفاده از منابع هستیم، اما دلیل نمی‌شود که مسائل زیست‌محیطی را نادیده بگیریم. حفاظت از سلامت نسل‌های آینده و صیانت از منابع آب استان بوشهر یک ضرورت حیاتی و بسیار مهم است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره ارزش در محصولات معدنی تصریح کرد: همان‌گونه که در حوزه کشاورزی بر زنجیره ارزش تأکید داریم، در محصولات معدنی نیز باید ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم تا برای سرمایه‌گذار جذابیت داشته باشد و از خام‌فروشی جلوگیری شود.

استاندار بوشهر موضوع تأمین مالی و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر محورهای مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ای منظم، واقعی و قابل اجرا تا پایان برنامه تدوین شود تا کار کارشناسی به خوبی صورت گیرد. اگر قرار است در برخی بخش‌ها سرعت کار را تنظیم کنیم یا در حوزه‌هایی توسعه بیشتری دهیم، باید با برنامه جلو برویم.

زارع با اشاره به بازدیدهای دانشجویی از معادن و پتانسیل‌های طبیعی استان گفت: موضوعاتی مانند ظرفیت معادن فسفات که اشاره شد، بسیار ارزشمند است و دانشجویان بدون استفاده از تجهیزات پیچیده اکتشافی می‌توانند این ظرفیت‌ها را در طبیعت مشاهده کنند. اگر برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و افزایش میزان بهره‌برداری‌ها و ارتقای بهره وری در اولویت باشد، بی تردید اشتغال پایدار ایجاد شده و زمینه توسعه صادرات و افزایش درآمدهای گمرکی و سرانه مردم استان فراهم می‌شود.

وی در پایان با اشاره به آمار فعالیت واحدهای معدنی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود شصت درصد از معادن استان بوشهر فعال است که باید از ظرفیت‌های مختلف برای احیای معادن راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید استفاده کرد.

