به گزارش خبرنگار مهر، رمضان جمال پورظهر امروز پنجشنبه در حاشیه آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی در جمع خبرنگاران بیان کرد: از حضور پرشور مردم خوزستان، استاندار، نماینده های مردم در مجلس و مسئولین استان در این مراسم قدردانی می‌کنم که با حضور خود دلگرمی ما در هیئت کشتی و همچنین کشتی‌گیران را موجب شدند.

رئیس هیئت کشتی خوزستان گفت: کشتی‌گیران ما در رقابت‌های جهانی بزرگسالان که مهمترین رویداد کشتی دنیا است کاری کارستان را انجام دادند و ۵ مدال کسب و دل مردم را شاد کردند.

وی ادامه داد: در هیئت کشتی به دنبال این هستیم تا استعدادهای نابی که در این رشته وجود دارد شناسایی کرده، پرورش دهیم و به تیم‌های ملی معرفی کنیم تا بتوانند در چنین میادین مهم جهانی برای کشور و استان افتخارآفرینی کنند.

رئیس هیئت کشتی خوزستان عنوان کرد: از مسئولان توقع داریم در موضوع زیرساخت و تجهیز خانه‌های کشتی که با مشکل مواجه هستیم به ما کمک کنند تا بتوانیم جوابگوی حجم تقاضا در این رشته باشیم چرا که قهرمانی این ورزشکاران علاقمندی به کشتی را به جوانان و نوجوانان بیشتر کرده است.

جمال پور اظهار کرد: همچنین از مسئولان انتظار داریم مدال‌آوران ما را حمایت کنند تا بتوانند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند و در المپیک آینده افتخار آفرینی کنند.