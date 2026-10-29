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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

دغدغه مسکن و اشتغال قهرمانان کشتی خوزستان نیازمند حمایت است

دغدغه مسکن و اشتغال قهرمانان کشتی خوزستان نیازمند حمایت است

اهواز - معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: حل دغدغه‌های اصلی قهرمانان کشتی استان در زمینه مسکن و اشتغال نیازمند پیگیری و حمایت جدی استاندار است.

به گزارش خبرنگار مهر، عماد حق علی ظهر امروز پنجشنبه در آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی ضمن خوش آمدگویی به مردم بیان کرد: حمید بنی تمیم مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان در رقابت‌های قهرمانی کشتی فرنگی جهان در کنار ورزشکاران استان حضور پیدا کردند به همین دلیل امروز در کنار ما نیستند.

معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان تاکید کرد: مدیرکل ورزش و جوانان استان تمام تلاش خود را برای ورزشکاران و تجلیل از آنها به کار بستند و چهار سال متوالی این مهم محقق شد اما در مقابل زحمات ورزشکاران کاری ناچیز است.

وی افزود: از استاندار درخواست داریم موضوع مسکن و اشتغال که دغدغه اصلی این ورزشکاران است را پیگیری و حل کنند تا این قهرمانان بتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دنیا به اهتزار درآورند.

کد مطلب 6993679

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