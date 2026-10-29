به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در بخش‌هایی از جنوب استان بوشهر از ظهر پنجشنبه آغاز شده و در پی تشدید بارش‌ها، رواناب‌ها در برخی مناطق شهرستان‌های جنوبی جاری شده‌اند.

بارندگی در شهرستان‌های عسلویه، جم، دیر و کنگان گزارش شده است. میزان مجموع بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی این مناطق نیز از جمله اطلاعاتی است که برای ارزیابی وضعیت بارش‌ها و پیامدهای آن مورد توجه قرار دارد.

همچنین در پی وقوع یک حادثه ترافیکی بر اثر بارندگی، محور کنگان به عسلویه برای مدتی مسدود شد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون در برخی نقاط استان بوشهر شاهد بارش باران هستیم و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امروز نیز در نقاطی از استان بارندگی رخ خواهد داد.

پیام مساعدی ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و در این مدت، بارش‌هایی در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به احتمال تداوم بارندگی، رانندگان به‌ویژه در محورهای جنوبی استان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند و از عبور از مسیرهای دارای رواناب و آب‌گرفتگی خودداری کنند.