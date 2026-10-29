«نماز» کمال اعمال است؛ ضرورت توجه به توصیه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در پیامی ویدئویی به اجلاسیه هفتم نماز دانش آموزی در دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام کرد: نماز مانند شیر مادر برای انسان می ماند.

او اضافه کرد: تمام ویتامین هایی که انسان نیاز دارد در شیر مادر وجود دارد و خداوند برای اینکه کودک راحت غذا بخورد شیر مادر را برایش خلق کرده است

رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه شیرمادر کاملترین غذا است که همه نیازهای کودک را تامین می کند و نماز نیز این چنین معجزه ای در انسان ایجاد می کند بیان داشت: کمالی نیست که در آن نماز نباشد عقاید در نماز است مانند عبارت بسم الله رحمن الرحیم یا حتی نوبت در نماز است که شهادت می دهیم که حضرت محمد(ص) پیامبر ما است و حتی کمک به فقرا در نماز است.

قرائتی با بیان اینکه نظم و نضافت حتی در نماز هستند، ابراز کرد: در نماز حتی خورشید و ماه از روزها تا نمازهای اول هر ماه و نماز عید فطر و ... در نماز وجود دارد. حتی مسواک زدن در نماز توصیه شده تا جایی که هر رکعت ۷۰ رکعت ثواب دارد و هیچ پدیده ای نیست که اینطور در آن کمال باشد.

وی با بیان اینکه حق انسان و حتی حیوان هم در نماز وجود دارد آنطور که اگر آب اندکی در اختیار داریم و سگی تشنه است اولویت با او است تا وضو؛ ادامه داد: در نماز حتی حق ازدواج نهفته تا جایی که کسی که مزدوج است هر رکعت ثواب ۷۰ رکعت می برد و این کمال در نماز مانند شیر مادر برای فزند است هر چه ما نیاز داریم در نماز دیده می شود.

رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه نماز بچه ها فیضی عظیم تر دارد، بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی می فرمودند که نماز با بچه ها فیض دارد وگرنه مسئولان کشوری و لشکری همیشه هستند و حتی ایشان در یکی از سفرهای استانی دستور دادند که نماز را با دانش آموزان بخوانند و بعدا از ایشان شنیدم در نمازهای شیرین عمرم آنانی بود که با بچه ها خواندم

قرائتی با بیان اینکه از همه روحانیان و طلاب و ... باید تشکر کنیم که برای نماز بچه ها تلاش می کنند، بیان می کند: قرآن هم به نماز بچه ها اهمیت داده آنجا که در سوره بقمان می فرمایند «بنیّ اقم الصلواه» یعنی نوجوان نماز را اقامه کن قرآن دستور می دهد که مشکلات زندگی را با نماز حل کنید بچه آدم وقتی دستش را در دست پدرش بگذارد آرام می شود و اگر بچه دستش در دست پدر و مادرش باشد حتی اگر کسی هم او را بخواهد هرز ببرد نمی رود و لذا ما با نماز دستمان را در دست خدا می گذاریم تا گمراه نشویم.