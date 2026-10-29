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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

بیش از ۵۸۸ هزار تن کالا از مرز سرو به خارج کشور صادر شد

بیش از ۵۸۸ هزار تن کالا از مرز سرو به خارج کشور صادر شد

ارومیه - مدیر پایانه مرزی سرو از صدور ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ تن کالا از این مرز طی هفت ماهه گذشته سال جاری به خارج کشور خبر داد.

بابک شیوخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش صادرات مرز سرو طی سال جاری اظهار کرد: طی هفت ماهه سال جاری ۵۸۸ هزار ‌و ۴۳۲ تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ‌طی هفت ماهه گذشته سال جاری صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۳۳۴ هزار ۴۲۹ تن از طریق مرز سرو وارد کشور شده است، عنوان کرد: میزان درآمد مرز سرو طی مدت زمان مذکور در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۰۵ درصد افزایش نشان می دهد.

شیوخی از ۲۸ هزار و ۸۸۶ دستگاه کامیون ترانزیتی از مرز سرو نیز خبر داد و گفت: همچنین در این مدت یک هزار ‌ ۴۶۸ دستگاه اتوبوس مسافری از مرز سرو تردد کرده اند.

مدیر پایانه مرز سرو با اشاره به تردد ۶۸۶ هزار و ۳۳۸ نفر مسافر از این پایانه مرزی گفت: از این تعداد ۳۳۵ هزار و ۲۹۳ مسافر ورودی و ۳۵۱ هزار و ۴۵ نفر مسافر خروجی بوده است.

کد مطلب 6993686

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