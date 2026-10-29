به گزارش خبرنگار مهر، دانیال سهرابی ظهر امروز پنجشنبه در آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی اظهار کرد: از همه مردم که در این مراسم حضور پیدا کردند قدردانی می‌کنم.

این ورزشکار خوزستانی خطاب به استاندار گفت: سال گذشته پس از مسابقات جهانی که به استان بازگشتیم وعده‌هایی به ما داده شد اما برخی از آنها تاکنون عملیاتی نشده است که از استاندار درخواست داریم این مسئله را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: ورزشکاران خوزستانی که در مسابقات جهانی حضور پیدا می‌کنند باید انگیزه داشته باشند و حتی یک کمک کوچک می‌تواند انگیزه آنها را چند برابر کند.

سهرابی عنوان کرد: ورزشکاران خوزستانی که مدال جهانی کسب می‌کنند باید به اندازه خود حمایت شوند تا بتوانند در رقابت‌های جهانی و المپیک موفقیت کسب کنند.

بابک ولی محمدی مربی کشتی فرنگی خوزستانی بیان کرد: از همه مربیان سازنده استان قدردانی می کنم چرا که آنها هم در این قهرمانی سهیم هستند و اگر امروز کنار ما حضور ندارند اما دین خود را به این ورزش ادا کردند تا این قهرمانی به دست آمده است.

علی احمدی وفا هم گفت: دست‌بوس همه مردمی که به استقبال ما آمده‌اند هستم.

این نائب قهرمان کشتی فرنگی جهان ادامه داد: تمام تلاش خودم را می‌کنم تا سال آینده مدال نقره‌ام را به طلا تبدیل کنم و حتی برای لحظه ای دل مردم را شاد کنم.

وی بیان کرد: در استان های دیگر از جمله مازندران مسئولان به ورزشکاران و مدال آوران بیشتر رسیدگی می‌کنند به گونه‌ای که پیش از هر مسابقه مبالغ میلیاردی به آنها اهدا می‌کنند اما گاهی مبالغی به ما پرداخت می‌شود که در شأن ورزشکاران نیست.

پیام احمدی نایب قهرمان کشتی فرنگی جهان نیز اظهار کرد: دست تک تک مردم که در جشن استقبال از ما حضور پیدا کردند را می بوسم و از مسئولان درخواست دارم به ما کمک کنند تا بتوانیم با روحیه بیشتر کار کنیم.

این نائب قهرمان جهان گفت: در همین لحظه قول می‌دهم سال آینده با پنج مدال طلا به استان برگردیم.

همچنین مادر دانیال سهرابی تصریح کرد: خدا را شاکر هستم که پسرم توانست با دست پر بیاید، دل مردم کشورمان را شاد کند و پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورد.

وی ضمن قدردانی از همه مربیان تیم کشتی ادامه داد: از علی دبیر رییس فدراسیون کشتی ایران که با تدابیر سازنده و مفیدشان پشتوانه محکمی برای تیم ملی هستند نیز تشکر می‌کنم.

مادر این ورزشکار خوزستانی گفت: همچنین از حسن رنگرز، مجموعه تیم ملی و مهدی علیاری که این دو سه ماه پسرم را همراهی کرد و در سختی تمرینات کنار دانیال بود قدردانی می‌کنم. از مربی سازنده پسرم، فرزاد ایمان‌علیزاده نیز تشکر می‌کنم.

وی ابراز امیدواری کرد که دانیال سهرابی به امید خدا و با دعای خیر مردم، بتواند با طلای المپیک دل مردم کشور را شاد کند و همیشه پرچم کشور ایران در تمامی میادین، بالاترین پرچم دنیا قرار گیرد.