به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز رقابت های جودو کاپ آسیا که به میزبانی اردن جریان دارد، جودوکاران کشورمان صبح روز پنجشنبه به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم مریم بربط در مبارزه نخست خود امل الخلایله از اردن را شکست داد و در مبارزه فینال هم میگله جولیا دودنیت از لیتوانی که دارنده رنک سی و دوم جهان بود را شکست داد و به مدال طلا دست پیدا کرد.

در وزن مثبت ۷۸ کیلوگرم نیز راحیل مرادی در دیدار اول برابر میگله جولیا دودنیت از اردن به پیروزی رسید و در دیدار دوم و ماقبل فینال عزیزه الخطیب از اردن را شکست داد و فینالیست شد. الیاس پرهیزگار نماینده وزن منفی ۸۱ کیلوگرم ایران، دور اول استراحت داشت و در مبارزه دوم انس بوقماز از کویت را شکست داد و با پیروزی برابر مارکلوس یوانو از قبرس راهی فینال شد و باید در فینال با آلن میکائیل آبراهامیان از اروگوئه مبارزه کند.

امیرحسین شهیدی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم در مبارزه اول محمد الخلایله از اردن را شکست داد و در مبارزه دوم آدام لاندولز از تونس را شکست داد اما در مبارزه سوم برابر عالی مایکل از قبرس شکست خورد و به شانس مجدد رفت. وی برای کسب مدال برنز سعود البصیری از کویت را پیش رو خواهد داشت.

امیرعباس موحد در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم در مبارزه اول عبدالرحمن العزاوی از عراق را شکست داد اما در مبارزه دوم برابر محمد لحبوباز از تونس شکست خورد و در شانس مجدد عبدالهادی از اردن را شکست داد و برای مدال برنز باید به مصاف یووان پکوویچ از مونته نگرو برود.