به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو و شرکایش در حال هدایت یک عملیات تاثیرگذاری غیرقانونی بر افکار عمومی اسرائیل هستند تا انتشار نتایج انتخابات را به تأخیر بیندازند.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت هشدار داد که «تلاش برای سوءاستفاده از اطلاعاتی که درباره آنها تحقیق نشده است، با هدف زیر سؤال بردن نتایج انتخابات کنست، غیرقابل ‌قبول است».

این خبر در حالی است که اسحاق هرتزوگ رئیس‌ رژیم صهیونیستی هم گفته است که تحقیقات درباره شبهاتی را که صبح امروز درباره نتایج انتخابات منتشر شد، از نزدیک دنبال می‌کند.

هرتزوگ اعلام کرد که «باید شواهد و شایعات به ‌طور کامل بررسی شوند و عاملان، طبق احکام قانون بازخواست و مجازات شوند».