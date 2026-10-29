  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

آیزنکوت: نتانیاهو برای تأخیر در اعلام نتایج انتخابات تلاش می‌کند

آیزنکوت: نتانیاهو برای تأخیر در اعلام نتایج انتخابات تلاش می‌کند

رقیب اصلی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات کنست هشدار داد که «تلاش نتانیاهو برای سوءاستفاده از اطلاعات تأیید نشده با هدف زیر سؤال بردن نتایج انتخابات، غیرقابل ‌قبول است».

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو و شرکایش در حال هدایت یک عملیات تاثیرگذاری غیرقانونی بر افکار عمومی اسرائیل هستند تا انتشار نتایج انتخابات را به تأخیر بیندازند.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت هشدار داد که «تلاش برای سوءاستفاده از اطلاعاتی که درباره آنها تحقیق نشده است، با هدف زیر سؤال بردن نتایج انتخابات کنست، غیرقابل ‌قبول است».

این خبر در حالی است که اسحاق هرتزوگ رئیس‌ رژیم صهیونیستی هم گفته است که تحقیقات درباره شبهاتی را که صبح امروز درباره نتایج انتخابات منتشر شد، از نزدیک دنبال می‌کند.

هرتزوگ اعلام کرد که «باید شواهد و شایعات به ‌طور کامل بررسی شوند و عاملان، طبق احکام قانون بازخواست و مجازات شوند».

کد مطلب 6993695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها