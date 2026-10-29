به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با نمایندگان واحدهای صنفی کافی‌شاپ شهرستان بوشهر در راستای تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی، ضمن ابراز همدردی با دغدغه‌های معیشتی صاحبان کسب‌وکار، بر لزوم رعایت دقیق قوانین جاری کشور تأکید کرد.

مدیرکل صمت بوشهر با استناد به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، خاطرنشان کرد: هر واحد صنفی ملزم به پایبندی به تمامی مقررات قانونی در حین فعالیت است.

وی همچنین با اشاره به نقش اجتماعی کافی‌شاپ‌ها، بر اهمیت رعایت شئونات اسلامی و موازین عرفی و ملی در این واحدها تأکید کرد تا محیط‌های ایجاد شده با ارزش‌های جامعه همسو باشد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر لزوم رعایت دقیق موازین امنیتی، هوشیاری در برابر توطئه‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی توسط دشمنان و بدخواهان نظام تأکید کرد.

مدیرکل صمت استان بوشهر اعلام کرد: همواره آماده شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی و تلاش برای ایجاد تعامل سازنده میان قانون و نیازهای بازار هستیم.

در ادامه نشست، نمایندگان فعالان صنفی کافی‌شاپ، طی ارائه دغدغه‌های خود، به موضوعات کلیدی و چالش‌های پیش روی این صنف پرداختند. از جمله مهم‌ترین موارد مطرح شده توسط فعالان، ضرورت جلوگیری از عرضه غیرقانونی قهوه در واحدهای صنفی غیر از کافی‌شاپ‌ها جهت حفظ سلامت کسب‌وکار بود.

همچنین واحدهای صنفی مرتبط، چالش‌های مربوط به عدم همکاری شهرداری در مدیریت فضای پیاده‌روهای پیش روی واحدها، محدودیت‌های ناشی از ابلاغیه ساعات فعالیت توسط پلیس اماکن و چالش‌های مربوط به رعایت پوشش و حجاب مشتریان را به بحث گذاشتند. علاوه بر این، درخواست حمایت‌های مالی از طریق تسهیلات بانکی ویژه جهت توسعه و پایداری این کسب‌وکارها نیز در دستور کار قرار گرفت.

نشست مذکور با هدف ایجاد پل ارتباطی میان نظام صنفی و صاحبان کافه، جهت بهبود وضعیت فعالیت‌های این حوزه و تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع چالش‌های مطرح شده برگزار گردید.

