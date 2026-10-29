پوتین: تحولات منطقه نباید رنج فلسطین را به حاشیه براند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه در نشست عمومی سومین اجلاس روسیه و آفریقا در مسکو گفت تحولات خلیج فارس نباید باعث فراموشی رنج‌ها و مشکلات مردم فلسطین شود.

پوتین اظهار داشت البته در بحبوحه تحولات خلیج فارس نباید مشکلات فلسطین را که همچنان از آن رنج می‌برند، فراموش کنیم.

وی افزود روسیه از این دیدگاه حمایت می‌کند که حل نهایی مسئله فلسطین تنها از طریق اجرای اصل شناخته‌شده تشکیل دو دولت امکان‌پذیر است؛ اصلی که بر اساس آن، یک کشور مستقل فلسطینی در سرزمین‌های فلسطینی تشکیل می‌شود.

رئیس‌جمهور روسیه پیش‌تر نیز آمادگی مسکو را برای اختصاص یک میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده این کشور به «شورای صلح» اعلام کرده بود. این مبلغ قرار است برای بازسازی نوار غزه و حل مسئله فلسطین اختصاص یابد. ترامپ این پیشنهاد را «ایده‌ای جالب‌توجه» توصیف کرده بود.

پوتین پیش‌تر تأکید کرده بود که حل بحران خاورمیانه تنها بر اساس راهکار دو دولتی مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد امکان‌پذیر است؛ راهکاری که بر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی از سال ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شرقی تأکید دارد.