به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که به دعوت حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و نایب‌رئیس مجلس به این استان سفر کرده‌اند ظهر پنج شنبه از پروژه زورخانه بین‌المللی همدان بازدید کردند.

این بازدید در راستای بررسی روند اجرای پروژه‌های فرهنگی و ورزشی استان همدان ارزیابی ظرفیت‌های موجود و تسریع در تکمیل طرح‌های مهم زیر ساختی انجام شد.

در ابتدای این بازدید علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گزارشی از روند احداث مجموعه زورخانه بین‌المللی همدان ارائه کرد و به تشریح وضعیت اجرایی پروژه و ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای اتمام آن پرداخت.

در ادامه راهکارهای تسریع در تکمیل این پروژه مطرح و ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای تامین منابع مالی موردنیاز بررسی شد. همچنین در این بازدید احمد راستینه رئیس فراکسیون ورزش و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین بودجه و سرعت بخشی به روند ساخت این مجموعه ورزشی تاکید کرد.