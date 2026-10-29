به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله نوروزی ظهر پنجشنبه در نشست خبری همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، با تشریح برنامه‌های این هفته، گفت: در هفته پیش رو، تجمعات بزرگ دانش‌آموزی با محوریت تجدید میثاق با ولایت در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در هر منطقه، دست‌کم یک تجمع دانش‌آموزی با حضور بیش از هزار نفر برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان با حضور در میدان، نقش‌آفرینی خود را در عرصه‌های مختلف و مقابله با دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی اعلام کنند.

نوروزی با اشاره به نقش نسل نوجوان در تحولات کشور بیان کرد: دانش‌آموزان امروز تماشاگر رویدادهای کشور نیستند، بلکه با انگیزه و توانمندی در صحنه حضور دارند و در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمن نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با یادآوری نقش شهدای نوجوان و دانش‌آموز در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی نسل نوجوان تأکید کرد.

برگزاری نشست‌های تبیینی در مدارس

وی با اشاره به جنگ ترکیبی و شناختی دشمن علیه نسل نوجوان گفت: دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف، به‌ویژه فضای مجازی و رسانه‌ها، تلاش می‌کند افکار و روحیه نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهد و آنان را در مسیر اهداف خود قرار دهد.

نوروزی ادامه داد: در همین راستا، نشست‌های تبیینی و روشنگری با حضور هادیان سیاسی و تبیین‌گران در مدارس استان برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان با اهداف، توطئه‌ها و شیوه‌های دشمن آشنا شوند و توانایی بیشتری برای مقابله با جنگ شناختی و هجمه‌های رسانه‌ای پیدا کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به اهمیت برنامه‌های تربیتی و فرهنگی گفت: در قالب اردوهای راهیان نور، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

وی افزود: دانش‌آموزان در این اردوها از نزدیک با مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سبک زندگی شهدا، رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان آشنا می‌شوند.

نوروزی با تأکید بر ظرفیت تربیتی راهیان نور تصریح کرد: حضور در مناطق عملیاتی و آشنایی با حماسه‌های دوران دفاع مقدس، زمینه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان را فراهم می‌کند و در تقویت روحیه، افزایش تاب‌آوری و آشنایی دانش‌آموزان با الگوهای مقاومت مؤثر است.

وی در ادامه از اجرای طرح «هر مدرسه، یک روایت» خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح، دانش‌آموزان به‌عنوان خبرنگاران مدارس فعالیت می‌کنند و رویدادها، برنامه‌ها و دستاوردهای مدرسه خود را روایت و منعکس خواهند کرد.

نوروزی افزود: این طرح با هدف تقویت مشارکت رسانه‌ای دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه فعالیت آنان در حوزه روایتگری و انعکاس رویدادهای مدرسه اجرا می‌شود.

اجرای طرح «هر مدرسه، یک خدمت»

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی همچنین از اجرای طرح «هر مدرسه، یک خدمت» خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، گروه‌های جهادی دانش‌آموزی خدماتی متناسب با نیازهای مدارس ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به طرح «نمازخانه‌های بهشتی» بیان کرد: سامان‌دهی و رفع مشکلات نمازخانه‌های مدارس از دیگر محورهای فعالیت گروه‌های جهادی است که با هدف آماده‌سازی فضای مناسب برای اقامه نماز در مدارس دنبال می‌شود.

نوروزی تقویت هویت انقلابی، ارتقای آگاهی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را از اهداف برنامه‌های پیش‌بینی‌شده سازمان بسیج دانش‌آموزی عنوان کرد.