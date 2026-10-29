اجرای طرح جهادی زیرسازی و آسفالت در منطقه «ویایه» رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری اظهار کرد: در ادامه سیاست‌ های مدیریت شهری مبنی بر توسعه متوازن خدمات و رفع محرومیت از محلات مختلف، عملیات ساماندهی و بهسازی معابر منطقه «ویایه» با جدیت و به صورت همه‌ جانبه در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون در حال اجراست.

شهردار رودبار افزود: در این مرحله از پروژه، نیروهای خدوم و پرتلاش واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری با بهره‌گیری از تجهیزات و ماشین‌آلات عمرانی از جمله یک دستگاه بیل مکانیکی و دو دستگاه خودروی نیسان، در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور دارند.

وی با تأکید بر اهمیت زیرسازی اصولی پیش از اجرای روکش آسفالت تصریح کرد: اقداماتی نظیر کانال‌کشی، جدول‌کشی اصولی و هدایت بهینه آب‌های سطحی، پیش‌ نیازهای ضروری برای اجرای یک آسفالت باکیفیت، بادوام و استاندارد است تا همشهریان عزیز در تردد روزمره خود با هیچ‌گونه مشکل آب‌گرفتگی یا خرابی معابر مواجه نشوند.

کاظمی فتلکی در پایان تصریح کرد: پس از اتمام کامل این زیرسازی‌های دقیق، کوچه‌پس‌کوچه‌های منطقه «ویایه» به‌طور کامل زیر پوشش آسفالت قرار خواهد گرفت و روند خدمت‌رسانی به سایر محلات شهر نیز با همان قدرت تداوم خواهد داشت.