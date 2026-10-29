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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

دیدار با خانواده های معظم شهدا در سیروان با حضور امام جمعه و استاندار

دیدار با خانواده های معظم شهدا در سیروان با حضور امام جمعه و استاندار

ایلام - امام جمعه و استاندار ایلام با خانواده های معظم شهدا در سیروان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام و استاندار ایلام، با همراهی محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، با حضور در یادمان شهدای گمنام شهرستان سیروان، ضمن قرائت فاتحه و نثار تاج گل، به مقام شامخ شهدای گلگون‌کفن ادای احترام کرده و بر عهد دوباره با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تاکید کردند.

در ادامه، مسئولان ارشد استان با حضور در منزل خانواده معزز «شهید سید جمعه موسوی»، دیداری صمیمی و پرمهر با خانواده این شهید گرانقدر داشتند.

در این دیدار، نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام، خانواده‌های شهدا و ایثارگران را ارکان اصلی اقتدار و امنیت کشور و سرمایه‌های بی‌بدیل معنوی نظام برشمردند و تکریم و رسیدگی به مشکلات آنان را وظیفه‌ای همگانی و دینی دانستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام نیز در جریان این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع شهید سید جمعه موسوی، گزارشی از روند خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و پیگیری مطالبات آنان ارائه داد.

کد مطلب 6993707

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