اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل مدارس خیرساز خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر پنجشنبه در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار شهرستان قاینات با اعلام اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های خیرساز استان، از نقش مؤثر خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و گسترش عدالت آموزشی قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در دولت چهاردهم افزود: بیش از ۱۰۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۳۰ کلاس درس در استان در دست اجراست که به‌طور میانگین بیش از ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سهم قابل توجه خیرین در ساخت مدارس استان تصریح کرد: ۹۵ درصد مدارس خراسان جنوبی با مشارکت خیرین ساخته شده است که این موضوع نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نوع‌دوستی و توجه مردم استان به آینده فرزندان این سرزمین است.

هاشمی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی شهرستان‌های استان از تأمین کسری‌های اعلام‌شده در حوزه آموزش و پرورش قاینات خبر داد و گفت: علاوه بر اعتبار اختصاص‌یافته برای تکمیل پروژه‌های خیرساز، در مناطقی که با احداث یک یا دو کلاس درس مشکل کمبود فضای آموزشی برطرف می‌شود، امکان حمایت از محل اعتبارات استانی وجود دارد.

وی همچنین از مشارکت خیرین و سرمایه‌گذاران بومی در اجرای طرح‌های آموزشی قدردانی کرد و با اشاره به تعهد یکی از سرمایه‌گذاران برای احداث کلاس‌های درس در نیمبلوک، این اقدامات را نمونه‌ای ارزشمند از همراهی بخش خصوصی با نظام تعلیم و تربیت دانست.

همدلی دستگاه‌ها برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای

استاندار خراسان جنوبی، همدلی و هماهنگی میان مجموعه مدیریت استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دانست.

هاشمی با اشاره به پیگیری مطالبات شهرستان قاینات در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و رفع مسائل مطرح‌شده در این نشست تأکید کرد.

مدرسه‌سازی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان

وی با اشاره به نقش ماندگار خیرین در توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: مشارکت خیرین در مدرسه‌سازی جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین است و همراهی این نیک‌اندیشان در کنار حمایت‌های دولت، زمینه تکمیل پروژه‌های آموزشی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و علمی خراسان جنوبی اظهار کرد: فرزندان این استان در عرصه‌های مختلف علمی کشور خوش می‌درخشند و این ظرفیت ارزشمند، حاصل تلاش معلمان و فرهنگیانی است که سال‌ها از عمر خود را صرف تعلیم و تربیت کرده‌اند.

وی افزود: حمایت از مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی، اقدامی ماندگار برای پرورش استعدادها و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل جوان است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ظرفیت جشنواره‌های اقتصادی و فرهنگی برای معرفی توانمندی‌های استان و جذب سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی، زمینه‌ساز تقویت سرمایه انسانی و ایجاد فرصت‌های پایدار برای نسل آینده خواهد بود.

هاشمی بر تداوم حمایت‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد.

در پایان این جشنواره از خیرین مدرسه‌ساز شهرستان قاینات تجلیل شد.