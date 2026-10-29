به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، فهرست آثار راه‌یافته به بخش پویانمایی کوتاه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد.

فهرست این آثار عبارتند از:

«Freedom VS Freedom» (زهرا گل‌زاده)، «آبکش» (محمدحسین آخوندی)، «اسطوره» (سید مصطفی حسینی) «آقا معلم و بچه‌ها» (داود حدیثی)، «تا آخرین قطره خون» (میثم‌ حسینی)، « درمیان سایه‌ها» (زهرا گلزاده)، «دریا آتش گرفت» (میثم ‌حسینی)، «رویای بی‌صدا» (سحر ابوئویی)، «ریشه ها» (احمد حیدریان)، «شهر موشکی» (رسول آذرگون)، «کلاغ ها» (محمدمهدی فکریان) «مردان نامرئی» امیرحسین جعفری نژادان )، «کوچ مقدس» (علی اکبری)، «ماجراهای نوید؛ شهید طهرانی مقدم» (میلاد محمدی)، «ماجراهای نوید؛ شهید کاظمی آشتیانی» (محمدمهدی حسینی)، «مادر مونیکا» (یدالله تناور)، «مگس» (حسنا عجمی)، «یک‌ خواب آرام» (کریم مهرآبادی).

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هشتم تا سیزدهم آبان‌ ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری قدیر در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار خواهد شد.