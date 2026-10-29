اعزام ۴۰۰ خادم بقاع متبرکه به عتبات عالیات از محل موقوفات منطبق

به گزارش خبرنگر مهر، حجت‌الاسلام محمد نوروزپور بعد از ظهر پنجشنبه در آیین اعزام خادمان ثابت بقاع متبرکه به عتبات عالیات با اشاره به فضیلت زیارت امام حسین(ع) اظهار کرد: امسال با اجرای نیت واقفان خیراندیش، زمینه اعزام ۴۰۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه و همکاران بازنشسته سازمان اوقاف به عتبات عالیات فراهم شده است.

وی افزود: نخستین کاروان با حضور ۲۰۰ نفر پیش‌تر اعزام شده و اعضای آن پس از زیارت نجف اشرف، راهی کربلای معلی می‌شوند. کاروان دوم نیز با حضور ۲۰۰ نفر از خادمان و همکاران استان‌های مختلف کشور در حال اعزام است.

نوروزپور با اشاره به حضور زائران از استان‌های قزوین، گیلان و همدان در کاروان دوم گفت: این کاروان پس از پیوستن سایر زائران در مسیر و تکمیل ظرفیت، به سمت نجف اشرف حرکت خواهد کرد.

فضیلت زیارت امام حسین(ع) در روایات

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به روایات نقل‌شده از امام صادق(ع)، بر جایگاه زیارت امام حسین(ع) تأکید کرد و گفت: در روایات اهل‌بیت(ع)، برای زیارت سیدالشهدا(ع) فضیلت فراوانی بیان شده و این زیارت فرصتی برای تقویت پیوند معنوی با خاندان پیامبر(ص) است.

وی همچنین به فضیلت زیارت امیرالمؤمنین علی(ع) و نماز در حرم مطهر ایشان اشاره کرد و از زائران خواست در طول سفر از فرصت حضور در حرم‌های مطهر برای عبادت، دعا و افزایش معرفت دینی بهره ببرند.

نوروزپور با بیان اینکه زیارت عتبات عالیات صرفاً یک سفر فردی و معنوی نیست، افزود: این حضور می‌تواند به شناخت بیشتر مکتب اهل‌بیت(ع) و تقویت معرفت و بصیرت زائران کمک کند.

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به فداکاری شهدا برای حفظ ارزش‌های دینی و فراهم‌شدن زمینه زیارت، از خادمان اعزامی خواست در این سفر، شهدای انقلاب اسلامی و امامان انقلاب را از یاد نبرند و برای رزمندگان و مدافعان کشور دعا کنند.

این آیین با میزبانی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین و با حضور حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف استان، و جمعی از مسئولان و خادمان بقاع متبرکه برگزار شد.