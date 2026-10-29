به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی بعدازظهر پنجشنبه در آیین اعزام خادمان ثابت بقاع متبرکه کشور به عتبات عالیات از محل موقوفات منطبق، با خیرمقدم به حاضران و حجت‌الاسلام نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، برای خادمان اعزامی آرزوی زیارت مقبول و سفری همراه با سلامتی و عافیت کرد.

وی با اشاره به ایام متعلق به حضرت فاطمه زهرا(س) ابراز امیدواری کرد این سفر معنوی موجب افزایش معرفت و بهره‌مندی زائران از برکات زیارت سیدالشهدا(ع) شود.

زیارت سیدالشهدا(ع) دارای ابعاد بین‌المللی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به جایگاه زیارت امام حسین(ع) اظهار کرد: زیارت سیدالشهدا(ع) تنها دارای بُعد شخصی و معنوی نیست، بلکه از ابعاد بین‌المللی و انسانی نیز برخوردار است.

مجیدی افزود: گسترش مکتب امام حسین(ع) در جهان، اهمیت این زیارت‌ها و رفت‌وآمدها را دوچندان می‌کند و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم جهان با این مکتب را فراهم آورد.

وی با اشاره به باور شیعیان درباره ظهور حضرت حجت(عج) بیان کرد: در مکتب شیعه، معرفی حضرت مهدی(عج) با نام و یاد امام حسین(ع) پیوند دارد و تداوم زیارت‌ها و عرض ارادت به سیدالشهدا(ع) در گسترش شناخت این خاندان در سطح جهان نقش دارد.

تأکید بر افزایش معرفت و بصیرت

مجیدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری معرفتی از فرصت زیارت عتبات عالیات گفت: امیدواریم این سفرها موجب افزایش آگاهی و بصیرت زائران شود و زمینه استواری بیشتر آنان در مسیر اهل‌بیت(ع) را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به فداکاری شهدا برای فراهم‌شدن امکان زیارت، از خادمان اعزامی خواست در این سفر، شهدای انقلاب اسلامی و امامان انقلاب را از یاد نبرند و برای رزمندگان و ایستادگان در میدان، به‌ویژه رهبر معظم انقلاب، دعا کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در پایان برای خادمان اعزامی سفری همراه با خیر، سلامتی و عافیت آرزو کرد و از آنان خواست در زیارت خود، دیگران را نیز از دعای خیرشان بهره‌مند کنند.



