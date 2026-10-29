یوسف اینانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جهادی توسعه و اصلاح شبکه برق امروز در بخش خرمدشت شهرستان تاکستان با حضور اکیپ‌های عملیاتی و بهره‌برداری از نقاط مختلف استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این عملیات، یک‌هزار و ۳۰۰ متر شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت و یک‌هزار و ۴۰۰ متر خط زمینی اجرا خواهد شد تا ضمن افزایش آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی، زیرساخت‌های برق منطقه تقویت شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به ظرفیت اجرایی این طرح بیان کرد: در مجموع ۲۴ اکیپ شامل ۱۶ اکیپ عملیاتی، سه اکیپ نظارتی و پنج اکیپ پشتیبانی در این عملیات مشارکت دارند.

اینانلو ادامه داد: ۸۰ نفر از کارکنان شرکت با استفاده از ۱۶ دستگاه بالابر و یک دستگاه جرثقیل در اجرای این طرح جهادی فعالیت می‌کنند و اعتبار مورد نیاز آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: افزایش قدرت مانور شبکه، رفع ضعف ولتاژ و کاهش خاموشی‌ها از نتایج مورد انتظار این عملیات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تأکید کرد: اجرای این اقدامات، علاوه بر بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان منطقه، زمینه آمادگی بیشتر شبکه برای روزهای اوج مصرف برق در سال آینده را فراهم می‌کند.



