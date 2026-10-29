به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان یزد با اشاره به نخستین سفر رسمی خود به استان پس از آغاز مسئولیت در دولت چهاردهم اظهار کرد: وظیفه مسئولان این است که به همه استان‌ها سرکشی کنند، اما شرایط کشور در یک سال گذشته امکان خروج از تهران را محدود کرده بود و امیدوارم این سفر زمینه‌ساز دیدار با مردم سایر استان‌ها و دریافت دیدگاه‌ها و رهنمودهای آنان نیز باشد.

وی با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و یاد شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های اخیر، به‌ویژه شهدای استان یزد، از نقش مردم این استان در عرصه‌های مختلف کشور قدردانی کرد و گفت: مردم یزد در طول پنج دهه گذشته حضور معناداری در صحنه‌های مختلف داشته‌اند و همواره در مسیر انقلاب و کشور نقش‌آفرین بوده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شهدای شاخص استان یزد از جمله شهید آیت‌الله صدوقی و شهید پاک‌نژاد، یاد و خاطره شهدای این استان را گرامی داشت.

یزد؛ استانی با نگاه ملی و فراملی

عارف با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم یزد اظهار کرد: مهمان‌پذیری در ذات فرهنگ و تمدن یزدی‌هاست و مردم این استان در طول دهه‌های گذشته، با وجود مشکلات متعدد، پذیرای مهاجران کشورهای منطقه بوده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حضور اتباع خارجی در استان یزد گفت: بسیاری از مهاجران، به‌ویژه مردم افغانستان، با ایران اشتراکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی دارند و باید به این موضوع با نگاهی فراتر از مسائل مقطعی توجه کرد.

عارف با بیان اینکه جایگاه استان یزد در سطح ملی و فراملی مورد توجه دولت است، تصریح کرد: برخی مسائل و مشکلات استان، از جمله موضوع اشتغال و سهم منابع، باید با در نظر گرفتن جایگاه و ظرفیت‌های این منطقه بررسی شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های علمی و فناورانه استان یزد ادامه داد: از اوایل دهه ۹۰، یزد به‌عنوان منطقه‌ای آزاد برای علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع صرفاً یک عنوان نیست، بلکه مسئولیتی سنگین برای توسعه استان به شمار می‌رود.

نیروی انسانی، مزیت اصلی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه منابع زیرزمینی به‌تنهایی مزیت اصلی کشور محسوب نمی‌شوند، اظهار کرد: منابع طبیعی و نفت از سرمایه‌های ملی و متعلق به نسل‌های آینده هستند، اما آنچه می‌تواند قدرت واقعی کشور را شکل دهد، نیروی انسانی و ظرفیت‌های علمی و فناورانه است.

عارف افزود: ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر توانست در برابر دشمن مقاومت کند و این توانمندی به ظرفیت‌های داخلی، به‌ویژه پیشرفت‌های علمی و فناورانه، بازمی‌گردد.

وی با اشاره به عملکرد استان یزد در حوزه علم و فناوری گفت: یزد در چهار تا پنج دهه گذشته در توسعه علمی، فناوری و عملیاتی‌کردن دستاوردهای علمی عملکرد قابل توجهی داشته است و در بسیاری از عرصه‌ها از استان‌های پیشتاز کشور بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت نخبگان و دانش‌آموزان یزدی افزود: موفقیت دانش‌آموزان این استان در المپیادهای علمی و دیگر عرصه‌های علمی نشان می‌دهد که یزد از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است و باید زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت را فراهم کرد.

هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به جایگاه نخست فناوری‌های راهبردی

عارف با اشاره به نقش علم و فناوری در تعیین قدرت ملی کشور اظهار کرد: در کنار برنامه‌های توسعه‌ای کشور، رهنمودهای رهبر شهید انقلاب درباره توسعه علم و فناوری، گسترش مرزهای دانش و دستیابی به جایگاه برتر علمی در منطقه، مسیر روشنی را پیش روی کشور قرار داده است.

وی افزود: مرجعیت علمی زمانی محقق می‌شود که کشور در تولید علم و فناوری پیشتاز باشد و دیگر کشورها برای بهره‌گیری از دستاوردهای علمی آن به این ظرفیت‌ها توجه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر گفت: پیشرفت‌های علمی و فناورانه نقش مهمی در تقویت توان دفاعی کشور داشت و هرچه از جنگ می‌گذشت، توانمندی‌ها و اقتدار کشور افزایش پیدا می‌کرد.

عارف تصریح کرد: جنگ‌های آینده بیش از گذشته بر فناوری‌های پیشرفته متکی خواهند بود و دانشمندان و متخصصان در این عرصه نقش محوری خواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های علمی کشور خاطرنشان کرد: هدف دولت چهاردهم این است که تا پایان فعالیت خود، جایگاه کشور در علم و فناوری، به‌ویژه فناوری‌های راهبردی و دفاعی، ارتقا پیدا کند و ایران به جایگاه برتر منطقه دست یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به مدیران استان یزد گفت: مدیران، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید این راهبرد را بپذیرند و برای مشارکت جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان در این مسیر برنامه‌ریزی کنند.

عارف با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی و امنیت سایبری افزود: آموزش این حوزه‌ها باید از مدارس آغاز شود و دولت نیز با همکاری آموزش‌وپرورش، توسعه آموزش‌های مرتبط را در سطوح مختلف تحصیلی دنبال می‌کند.

علاقه نخبگان یزدی به بازگشت به زادگاه خود

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه مشارکت مردم یزد در توسعه آموزش عالی اظهار کرد: در سال‌های نخست انقلاب، هنگام پیگیری تأسیس دانشگاه یزد، شهید آیت‌الله صدوقی آمادگی خود را برای تأمین بخشی از هزینه‌های این طرح اعلام کرد.

عارف افزود: در آن زمان، یکی از نگرانی‌ها تأمین منابع مالی دانشگاه بود، اما شهید صدوقی اعلام کرد که نیمی از هزینه‌ها را تأمین می‌کند. همچنین جمعی از استادان یزدی مقیم تهران برای همکاری با دانشگاه اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به علاقه نخبگان یزدی به زادگاه خود ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم این استان، تمایل بسیاری از نخبگان و متخصصان برای بازگشت به یزد است و باید از این سرمایه انسانی در مسیر توسعه استان استفاده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه فرهنگ و منش مردم یزد در سطح ملی مورد توجه است، گفت: ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم این استان موجب شده است که یزد در مراجع تصمیم‌گیری کشور از جایگاه قابل توجهی برخوردار باشد.

دولت و مردم برای عبور از مشکلات اقتصادی همکاری کنند

عارف در ادامه با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: دولت در دو سال و نیم گذشته و از زمان شکل‌گیری، با شرایط و مشکلات متعددی مواجه بوده است، اما باید با توکل به خداوند و امید به آینده، برای عبور از مشکلات تلاش کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت مردم برای تحمل شرایط دشوار افزود: مردم ایران در شرایط مختلف همراهی خود را نشان داده‌اند و مردم یزد نیز در این زمینه همواره پیشگام بوده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه استان گفت: بخش خصوصی یزد از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و به دلیل بهره‌گیری از سرمایه انسانی این استان، در بسیاری از عرصه‌ها موفق عمل کرده است.

عارف تصریح کرد: بخش خصوصی یزد در راستای منافع ملی و اولویت‌های کشور حرکت می‌کند و همراهی مردم و فعالان اقتصادی این استان در اجرای پروژه‌ها و عبور از مشکلات قابل توجه است.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم در اجرای پروژه‌ها نباید موجب کاهش مسئولیت دولت شود، خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد به مشکلات مردم رسیدگی کند و منابع لازم را برای اجرای طرح‌های مورد نیاز استان فراهم کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده درباره سهم استان از منابع و درآمدهای معدنی نیز گفت: این موضوع از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اما کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بخشی از منابع محدود ناگزیر باید برای ارتقای امنیت و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور اختصاص یابد.

افزایش حقوق به‌تنهایی قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات معیشتی و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: گرانی عوامل مختلفی دارد و نمی‌توان با یک اقدام مقطعی آن را برطرف کرد.

عارف افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید قرار دارد. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته افزایش حقوق‌ها در بسیاری از موارد نتوانسته همگام با تورم پیش برود و این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

وی با اشاره به روند افزایش حقوق و تورم در سال‌های گذشته تصریح کرد: در برخی سال‌ها حقوق‌ها افزایش یافته، اما تورم با سرعت بیشتری رشد کرده است؛ بنابراین صرف افزایش حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند گفت: ثبات قیمت‌ها و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی از مسائل مهمی است که باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود.

عارف با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار افزود: جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی در دستور کار قرار دارد و در شرایط فعلی، برخورد با متخلفان اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته تلاش می‌شد با تذکر و توصیه، تخلفات بازار کنترل شود، اما اکنون با توجه به شرایط، برخوردهای نظارتی و تعزیراتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ایجاد ساختار متمرکز نظارت بر بازار در استان‌ها گفت: این ساختار با هدف هماهنگی بیشتر دستگاه‌های نظارتی و برخورد با گران‌فروشی و سایر تخلفات اقتصادی شکل گرفته است.

عارف تأکید کرد: راهکار اساسی برای رفع مشکلات اقتصادی، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است و دولت تلاش می‌کند با پیگیری برنامه‌های خود و مدیریت شرایط موجود، این مسیر را دنبال کند.

حل بحران آب، زمینه‌ساز تقویت جایگاه اقتصادی یزد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مسئله آب به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دیرینه استان یزد اظهار کرد: از دهه ۸۰ و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بحران آب به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی کشور و برخی مناطق، از جمله یزد، مطرح بوده است.

عارف افزود: در آن زمان نیز پیش‌بینی می‌شد که در سال‌های بعد، منطقه با مشکلات جدی در زمینه تأمین آب مواجه شود و به همین دلیل، اجرای طرح‌های مختلف برای جبران کمبود آب در دستور کار قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین آب استان ادامه داد: طرح‌های انتقال آب از خلیج فارس و دیگر پروژه‌های مرتبط با تأمین آب یزد در حال پیگیری است و امیدواریم بتوانیم با جدیت بیشتری این مسائل را حل کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب برای توسعه استان تصریح کرد: اگر مسئله آب یزد حل شود، این استان می‌تواند نقش جدی‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند و ظرفیت‌های اقتصادی آن بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

حقوق کارکنان و افزایش حمایت‌های معیشتی در دستور کار دولت

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که حقوق دریافتی کارکنان پاسخگوی همه نیازهای آنان نیست و این مسئله از دغدغه‌های دولت به شمار می‌رود.

وی افزود: دولت از این وضعیت آگاه است، اما محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط کشور بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد و تلاش می‌شود در نخستین فرصت برای بهبود شرایط اقدام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور درباره طرح کالابرگ نیز گفت: این طرح از ابتدا با هدف جبران آثار تورم و کمک به حفظ قدرت خرید مردم مطرح شد و قرار بود میزان حمایت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

ضرب‌العجلی که نتیجه نداد

عارف ادامه داد: رئیس‌جمهور در اسفندماه دستور اجرای این برنامه را صادر کرد، اما دولت در نیمه نخست سال به دلیل مشکلات موجود نتوانست تمام اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق کند.

وی با اشاره به افزایش حمایت‌های کالابرگی برای بخشی از جمعیت کشور افزود: این حمایت‌ها همچنان پاسخگوی همه نیازهای مردم نیست و دولت در حال بررسی راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارهاست.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای اصلاحات قیمتی اظهار کرد: رویکرد دولت این است که درآمدهای حاصل از این اصلاحات، با وجود محدودیت‌ها و الزامات قانونی، در مسیر حمایت از مردم و بهبود شرایط معیشتی هزینه شود.

واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها برای حل مشکلات مردم

عارف با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ها اظهار کرد: رویکرد دولت این است که امور هر استان با محوریت استاندار و تیم مدیریتی همان استان پیگیری و حل‌وفصل شود.

وی با قدردانی از عملکرد محمدرضا بابایی، استاندار یزد، افزود: استاندار یزد در استفاده از اختیارات واگذارشده عملکرد مناسبی داشته و این رویکرد می‌تواند به تسریع در حل مسائل استان کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت آمادگی دارد در مواردی که برای حل مشکلات استان‌ها نیاز به تفویض اختیار بیشتری وجود دارد، این اختیارات را واگذار کند تا امور در داخل استان پیگیری شود و نیازی به مراجعه مکرر به تهران نباشد.

عارف در پایان با قدردانی از همراهی مردم و مدیران استان یزد تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی، تقویت مشارکت مردمی، توجه به مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی استان باید در مسیر توسعه یزد مورد توجه قرار گیرد.