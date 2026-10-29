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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

اجرای ۶ طرح جهادی برای کاهش تلفات و تقویت شبکه برق قزوین

اجرای ۶ طرح جهادی برای کاهش تلفات و تقویت شبکه برق قزوین

قزوین- معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق قزوین از اجرای حداقل ۶ طرح جهادی با هدف افزایش آمادگی در شرایط بحرانی، کاهش تلفات شبکه و ارتقای قابلیت اطمینان برق‌رسانی خبر داد.

محمد مرشدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف افزایش آمادگی کارکنان برای مواجهه با شرایط بحرانی در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است تا نیروهای عملیاتی بتوانند در موقعیت‌های اضطراری، خدمات‌رسانی مؤثرتری به مشترکان داشته باشند.

وی افزود: این اقدامات همچنین در چارچوب طرح «مهتاب» و با هدف کاهش تلفات شبکه برق اجرا می‌شود.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به مزایای اجرای این طرح‌ها ادامه داد: انجام عملیات توسط نیروهای شرکت، علاوه بر افزایش آمادگی در شرایط بحرانی، می‌تواند در هزینه‌های اجرایی صرفه‌جویی کند و با مدیریت زمان خاموشی‌ها، قابلیت اطمینان شبکه را افزایش دهد.

مرشدزاده در پایان از برنامه‌ریزی برای اجرای حداقل ۶ طرح جهادی در استان خبر داد و بر تداوم اقدامات برای بهبود وضعیت شبکه و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.


کد مطلب 6993729

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