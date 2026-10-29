اجرای ۶ طرح جهادی برای کاهش تلفات و تقویت شبکه برق قزوین

محمد مرشدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف افزایش آمادگی کارکنان برای مواجهه با شرایط بحرانی در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است تا نیروهای عملیاتی بتوانند در موقعیت‌های اضطراری، خدمات‌رسانی مؤثرتری به مشترکان داشته باشند.

وی افزود: این اقدامات همچنین در چارچوب طرح «مهتاب» و با هدف کاهش تلفات شبکه برق اجرا می‌شود.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به مزایای اجرای این طرح‌ها ادامه داد: انجام عملیات توسط نیروهای شرکت، علاوه بر افزایش آمادگی در شرایط بحرانی، می‌تواند در هزینه‌های اجرایی صرفه‌جویی کند و با مدیریت زمان خاموشی‌ها، قابلیت اطمینان شبکه را افزایش دهد.

مرشدزاده در پایان از برنامه‌ریزی برای اجرای حداقل ۶ طرح جهادی در استان خبر داد و بر تداوم اقدامات برای بهبود وضعیت شبکه و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.



