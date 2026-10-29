حجت الاسلام داودی: مجمع قاریان و حافظان قرآن در فومن تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان و نخبگان قرآنی این شهرستان، بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های قرآنی، تاکید کرد و گفت: تقویت همکاری نهادهای فرهنگی و گسترش انس با قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان مورد تاکید است.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت فعالیت در عرصه قرآن کریم اظهار کرد: با وجود اقدامات و فعالیت‌های ارزشمند قرآنی در سطح شهرستان، این فعالیت‌ها از انسجام و هماهنگی کافی برخوردار نیستند و لازم است در قالب ساختاری منسجم و هدفمند دنبال شوند.

امام جمعه فومن با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های متولی امور فرهنگی و قرآنی، از جمله اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت هم‌افزایی این نهادها تأکید کرد و گفت: پراکندگی فعالیت‌ها و نبود تمرکز مشترک موجب می‌شود بخشی از ظرفیت‌های موجود به نتیجه مطلوب نرسد؛ در حالی که هماهنگی و هم‌جهتی دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اثربخشی برنامه‌های قرآنی باشد.

ضرورت ایجاد تشکل‌های تخصصی قرآنی در فومن

داودی با تأکید بر لزوم ایجاد مراکز و تشکل‌های قرآنی در شهرستان فومن، هدف اصلی این اقدامات را فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی عموم مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، از آموزه‌های قرآن کریم عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش قرآن در تعالی فردی و اجتماعی، انس بیشتر جامعه با کلام وحی را ضرورتی فرهنگی و تربیتی دانست و بر اهمیت پاکی درونی و آمادگی روحی برای درک عمیق‌تر معارف قرآنی تأکید کرد.

امام جمعه فومن همچنین با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی باید بیش از گذشته در فضای عمومی شهرستان نمود پیدا کند، خواستار کنارگذاشتن اختلافات و ترجیح نام و جایگاه اشخاص بر اهداف جمعی شد و تصریح کرد: محور فعالیت‌ها باید ترویج و گسترش فرهنگ قرآن کریم باشد.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره ضعف سواد قرآنی در جامعه، بر ضرورت تلاش جدی و حرکت جهادی فعالان و نهادهای مسئول برای ارتقای سطح آشنایی مردم با قرآن و آموزه‌های آن تأکید کرد.

تشکیل مجمع قاریان و حافظان؛ راهکاری برای هم‌افزایی قرآنی

در ادامه این نشست، حاضران به بررسی راهکارهای عملی برای تقویت فعالیت‌های قرآنی در شهرستان فومن پرداختند.

برگزاری محافل قرآنی در مساجد سطح شهرستان، تشکیل «مجمع قاریان شهرستان فومن» و ایجاد «مجمع حافظان قرآن کریم» از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود که با استقبال و تبادل نظر فعالان قرآنی همراه شد.

ساماندهی ظرفیت‌های موجود، گسترش مشارکت فعالان قرآنی و ایجاد زمینه حضور پررنگ‌تر نسل جوان در برنامه‌های قرآنی از جمله اهداف مورد تأکید در این نشست بود.

فعالان قرآنی فومن در این نشست بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به حرکتی منسجم و مشترک تأکید کردند؛ حرکتی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ قرآنی و تقویت پیوند جامعه با کلام وحی باشد.