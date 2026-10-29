یوسف اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین پایگاه اورژانس بانوان استان قزوین روز دوشنبه به‌طور رسمی در شهر قزوین افتتاح می‌شود؛ اقدامی که در پاسخ به مطالبه بانوان نیازمند دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی از سوی نیروهای زن و همچنین فراهم‌کردن زمینه اشتغال دانش‌آموختگان زن رشته‌های فوریت‌های پزشکی و پرستاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه این پایگاه در مرحله نخست به فوریت‌های پزشکی داخلی و مسائل پزشکی بانوان رسیدگی می‌کند، افزود: نیروهای این پایگاه در حال حاضر در حوادث و تصادفات حضور نخواهند داشت و خدمات خود را در شیفت‌های صبح و عصر ارائه می‌کنند.

فعالیت چهار نیروی عملیاتی زن در پایگاه جدید

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین با اشاره به آغاز فعالیت این پایگاه با چهار نیروی زن دانش‌آموخته رشته فوریت‌های پزشکی گفت: در مراحل بعدی، امکان افزایش تعداد نیروها متناسب با شرایط و نیازهای موجود بررسی خواهد شد.

اکبری درباره اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی پایگاه اورژانس بانوان نیز بیان کرد: فضای فیزیکی محل استقرار نیروها بازسازی و نوسازی شده و یک دستگاه آمبولانس نیز برای ارائه خدمات این پایگاه آماده شده است.

وی کمبود آمبولانس و فرسودگی ناوگان را از مشکلات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان دانست و ابراز امیدواری کرد با مساعدت مدیران ارشد استان و مشارکت خیرین، روند نوسازی ناوگان آمبولانسی شتاب بگیرد تا خدمات مناسب‌تری به مردم ارائه شود.



