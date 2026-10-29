درخشش ورزشکار یاسوجی در مسابقات کشوری؛حدادی بر سکوی دوی۳ هزار ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه عباس حدادی، ورزشکار یاسوجی و از کارکنان حراست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در نخستین روز مسابقات قهرمانی کشور کارکنان حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی، با نمایشی درخشان موفق شد مدال طلای ماده ۳۰۰۰ متر دوومیدانی را از آن خود کند.

این مسابقات قهرمانی به میزبانی استان مازندران و در شهر خزرآباد در حال برگزاری است و ورزشکاران دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در رشته‌های مختلف به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

در نخستین روز این رقابت‌ها، عباس حدادی، ورزشکار شایسته لرتبار و از کارکنان حراست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با آمادگی مطلوب، اراده‌ای مثال‌زدنی و عملکردی تحسین‌برانگیز، موفق شد رقبای خود از سراسر کشور را پشت سر بگذارد و با اقتدار بر سکوی نخست ماده ۳۰۰۰ متر دوومیدانی بایستد و مدال طلای این رقابت‌ها را بر گردن بیاویزد.

این موفقیت در حالی رقم خورد که حدادی پیش از این نیز در مسابقات انتخابی کارکنان حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که مهرماه سال جاری به میزبانی استان فارس برگزار شد، با عملکردی درخشان و پشت سر گذاشتن رقبا، عنوان قهرمانی این ماده را کسب کرده و جواز حضور در رقابت‌های کشوری را به دست آورده بود.