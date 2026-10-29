به گزارش خبرگزاری مهر،محمد فرخ زاده از اجرای اقدامات ایمن‌سازی در بلوارهای مدرس و رحمت شیراز با هدف کنترل سرعت خودروها و کاهش تصادفات عابران پیاده خبر داد و با اشاره به گزارش‌های پلیس راهور و نتایج بررسی‌های میدانی کارشناسی گفت: در همین راستا، سه رشته سرعت‌کاه آسفالتی در بخش‌هایی از بلوارهای مدرس و رحمت اجرا شده است تا با کاهش سرعت وسایل نقلیه، احتمال وقوع تصادفات و خطرات ناشی از آن برای عابران پیاده کاهش یابد.

وی مدیریت سرعت وسایل نقلیه و اصلاح شرایط تردد در نقاط پرخطر را از راهکارهای مؤثر مهندسی ترافیک برای کاهش تصادفات دانست و افزود: اجرای اقدامات مشابه در بلوارهای شهید چمران، دکتر حسابی و سرداران و دیگر معابر نیازمند ایمن‌سازی نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز بیان کرد: بررسی میدانی وضعیت تردد و اجرای راهکارهای کارشناسی با اولویت حفاظت از جان شهروندان، از محورهای اصلی برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه ایمنی ترافیک است.

فرخ‌زاده خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهندسی ترافیک و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اجرای برنامه‌های ارتقای ایمنی معابر را با هدف فراهم‌سازی شرایط ایمن‌تر برای تردد شهروندان، به‌ویژه عابران پیاده، دنبال می‌کند.