تلاش برای ثبت ملی کشت و برداشت برنج عنبر به عنوان یک اثر ناملموس

به گزارش خبرنگار مهر، باقر عالمی ظهر پنجشنبه در جشن برداشت برنج و انار در سیروان با اشاره به برگزاری جشنواره برداشت برنج و انار در این شهرستان اظهار کرد: برنج عنبر سیروان تنها یک محصول اقتصادی نیست، بلکه نمادی از فرهنگ زنده و آداب و رسوم نیاکان ما محسوب می‌شود و سفره‌های خانواده‌های بسیاری را در استان و خارج از آن مزین کرده است.

وی با تاکید بر لزوم ثبت این میراث فرهنگی افزود: با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان تلاش می‌کنیم کشت و برداشت برنج عنبر را به عنوان یک اثر ملی ناملموس ثبت کنیم تا زمینه توسعه گردشگری کشاورزی نیز در شهرستان فراهم گردد.

این مقام مسئول با اشاره به دستاوردهای دولت در شهرستان تصریح کرد: در حوزه زیرساختی اقدامات خوبی انجام شده که از آن جمله می‌توان به تعویض راه‌ها، پیگیری جاده عادل‌خان به بدره و احداث نیروگاه ۶۳ کیلوواتی اشاره کرد؛ همچنین با وجود اینکه سیروان تنها شهرستان فاقد بیمارستان استان بود، مجوزهای لازم صادر شده و زمین آن معرفی شده تا به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی باشیم.

عالمی با اشاره به حوزه آموزش و ورزش بیان کرد: از ۱۲ مدرسه فرسوده در سطح شهرستان، بیش از هفت مدرسه تکمیل شده و سه مدرسه دیگر در دست اجراست؛ ضمن اینکه برای تکمیل زمین چمن مصنوعی روستای لرینی که تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، نیازمند نگاه ویژه مسئولان استانی هستیم.

وی با تشریح مهم‌ترین مطالبات و پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان خاطرنشان کرد: ایستگاه پمپاژ دشت سیروان با پوشش بیش از سه هزار هکتار، تونل دوم آزادی، تقاطع کارزان، فاز دوم چشمه‌چایی و جاده سرتنگ به سیروان از جمله طرح‌هایی هستند که با قرار گرفتن در ردیف ملی، امیدبخش کشاورزان و مردم منطقه خواهند بود.

فرماندار سیروان با اشاره به مشکلات خاص روستاهای عرب‌رودبار تصریح کرد: متاسفانه اهالی این روستاها به دلیل قرار گرفتن در محدوده سد و نیروگاه، سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند و با آغاز فصل بارندگی و آبگیری دریاچه، راه ارتباطی آن‌ها مسدود می‌شود؛ لذا ضروری است مسئولان وزارتخانه با تامین اعتبار و تعیین تکلیف مکان استقرار، مشکلات این مردم مهمان‌نواز را هرچه سریع‌تر برطرف نمایند.

عالمی در پایان با قدردانی از حضور مردم و مسئولان در این جشنواره گفت: امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها، در سال‌های آینده شاهد برگزاری جشن محصولات و جشن پیروزی‌های نظام در جای جای استان باشیم.