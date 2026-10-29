به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اهمیت اجرای دقیق برنامه‌های آماری در شهرستان املش اظهار کرد: دستیابی به اطلاعات جامع و به‌روز، زمینه شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی مسائل و اولویت‌بندی نیازهای شهرستان را فراهم می‌کند.

وی افزود: برای دستیابی به نتایج مطلوب، همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط ضروری است و همه بخش‌ها باید در چارچوب وظایف خود برای پیشبرد امور آماری مشارکت کنند.

هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مسیر اجرای دقیق برنامه‌های آماری است

فرماندار املش با تأکید بر ضرورت تعامل میان مدیریت شهرستان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان تصریح کرد: هماهنگی مستمر، تأمین امکانات موردنیاز و رفع موانع اجرایی می‌تواند به تسریع روند فعالیت‌ها و افزایش کیفیت اطلاعات جمع‌آوری‌شده کمک کند.

مظفری همچنین آگاهی‌بخشی عمومی را یکی از الزامات اجرای موفق طرح‌های آماری دانست و گفت: اطلاع‌رسانی مناسب و تبیین اهمیت مشارکت مردم، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و دستیابی به داده‌های دقیق دارد.

وی افزود: اطلاعات آماری زمانی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مؤثر قرار گیرد که با دقت، شفافیت و رعایت اصول کارشناسی گردآوری شود؛ ازاین‌رو، آموزش نیروهای اجرایی و نظارت بر روند فعالیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار املش در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های مسئول، پیگیری امور آماری و فراهم‌کردن زمینه اجرای دقیق برنامه‌های مربوطه را دنبال می‌کند تا نتایج حاصل، در مسیر برنامه‌ریزی اصولی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است، این دیدار با هدف بررسی روند اجرای امور سرشماری در شهرستان املش، ارزیابی مسائل و موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان فرمانداری املش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان برگزار شد.