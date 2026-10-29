تلاش کشاورزان در شرایط کنونی کشور ارزشمند و ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر پنجشنبه در جشن شکرگزاری برداشت برنج و انار در روستای ظهیری شهرستان سیروان، با اشاره به اهمیت شکرگزاری از نعمت‌های الهی گفت: کشاورز اصلی خداوند است و همه این برکات با اراده او و تلاش کشاورزان به دست می‌آید و انتخاب عنوان شکرگزاری برای این جشن، بسیار زیبا و بجاست.

وی با تقدیر از کشاورزان افزود: یک سال زحمت، سرمایه‌گذاری، تحمل سختی و توکل به خدا، نتیجه‌اش تولید محصولات باکیفیتی است که بر سر سفره همه مردم قرار می‌گیرد و این تلاش ارزشمند، شایسته تقدیر است.

امام جمعه ایلام با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان سیروان تصریح کرد: برگزاری این جشنواره نشان‌دهنده ظرفیت بالای این شهرستان در تولید برنج و انار است و باید از این نعمت خدادادی برای توسعه اقتصادی و اشتغال بهره برد.

وی با تاکید بر لزوم آبادانی زمین و استفاده بهینه از منابع طبیعی بیان کرد: خداوند از انسان خواسته زمین را آباد کند و در مناطقی که استعداد کشاورزی وجود دارد، استفاده از این ظرفیت یک وظیفه شرعی است و تلاش کشاورزان در شرایط بحران امنیت غذایی جهانی، ارزشمند و ستودنی است.

کریمی‌تبار با اشاره به تحریم‌های دشمنان علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌ها، ملت ایران با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مقاومت کرده و امروز جمهوری اسلامی در برابر دنیای استکبار، برگ‌های برنده را در اختیار دارد و مدیریت حکیمانه رهبری، این مسیر را هموار کرده است.

وی با اشاره به تجمعات شبانه مردم اظهار داشت: این تجمعات، نمایش قدرت جمهوری اسلامی، تسلیم نشدن و دفاع از خاک، دین، وطن و هویت ملی است و پشتوانه‌ای گرم برای رزمندگانی است که در پای لانچرها ایستاده‌اند و لحظه‌شماری می‌کنند.

امام جمعه ایلام در پایان با اشاره به مطالبات مردمی شهرستان سیروان گفت: از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که خواسته‌های به‌حق مردم این شهرستان را پیگیری کنند و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد رفع مشکلات و توسعه هرچه بیشتر این منطقه باشیم.