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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

بازنشستگان وزارت کشور همچنان منتظر اجرای قانون همسان‌سازی

بازنشستگان وزارت کشور همچنان منتظر اجرای قانون همسان‌سازی

شهرکرد- معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری چهارمحال و بختیاری بر ضرورت توجه به مطالبات بازنشستگان و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملک محمد محمودی، عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به ضرورت اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به اینکه بازنشستگان در این جلسه حضور ندارند، به نمایندگی از بازنشستگان استانداری‌ها و وزارت کشور، درخواست دارم موضوع اجرای این قانون با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور باید شاخص‌های مربوطه را اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبارات لازم را بر عهده داشته باشد و در نهایت صندوق بازنشستگی نسبت به اجرای قانون اقدام کند.

محمودی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات بازنشستگان وزارت کشور و استانداری‌ها تصریح کرد: این عزیزان سالیان متمادی برای خدمت به مردم و نظام اداری کشور تلاش کرده‌اند و شایسته است مطالبات قانونی آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال پایانی اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در پیش است، انتظار داریم این موضوع در هیئت دولت مطرح و از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود تا زمینه اجرای قانون و بهره‌مندی بازنشستگان وزارت کشور و استانداری‌ها از مزایای آن فراهم شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری چهارمحال و بختیاری در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان و توجه به مسائل و مطالبات کارکنان و بازنشستگان ابراز امیدواری کرد که سفر انجام‌شده، دستاوردهای مؤثری برای استان به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6993743

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