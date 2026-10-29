کمیته انتخابات اسرائیل: انتخابات قانونی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی ادعا کرد که انتخابات پارلمانی این رژیم (کنست) مطابق قانون برگزار شد.

کمیته انتخاباتی رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود که «ادعاها درباره وجود تخلف سازمان‌ یافته در جریان برگزاری شفاف انتخابات، هیچ مبنایی ندارد».

این ادعا در حالی مطرح شده است که گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو و شرکایش در حال هدایت یک عملیات تاثیرگذاری غیرقانونی بر افکار عمومی اسرائیل هستند تا انتشار نتایج انتخابات را به تأخیر بیندازند.

اسحاق هرتزوگ رئیس‌ رژیم صهیونیستی هم گفته است که تحقیقات درباره شبهاتی را که صبح امروز درباره نتایج انتخابات منتشر شد، از نزدیک دنبال می‌کند.