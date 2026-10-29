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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

مهرعلیان: ۸۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در اسلامشهر کشف شد

مهرعلیان: ۸۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در اسلامشهر کشف شد

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در احمدآباد مستوفی خبر داد و اعلام کرد یک نفر در این پرونده دستگیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در محدوده احمدآباد مستوفی خبر داد و اظهار کرد: این محموله پس از دریافت اطلاعاتی درباره نگهداری غیرمجاز سوخت، با پیگیری مأموران پلیس امنیت اقتصادی شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و بازرسی از محل موردنظر، پنج مخزن در ابعاد مختلف، دو دیگ خنک‌کننده و ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق را کشف کردند.

مهرعلیان با اشاره به دستگیری یک نفر در این پرونده تصریح کرد: متهم در جریان بازجویی‌های پلیسی اعتراف کرد که سوخت قاچاق را به‌صورت غیرمجاز در مخازنی با حجم‌های متفاوت نگهداری می‌کرد و در فرصت مناسب، آن را با استفاده از تریلی برای فروش به شهرهای مرزی انتقال می‌داد.

کد مطلب 6993748

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