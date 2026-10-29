به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری، عصر پنجشنبه در مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید علیرضا آقاجانی در روستای امیرهنده آستانه اشرفیه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه «رهبر شهید» و شهید آقاجانی، اظهار کرد: دشمنی با آمریکا ریشه در تفکر اعتقادی و دینی دارد؛ دو تفکری که در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان، با اشاره به تفاوت نگاه جهان اسلام و جهان کفر افزود: نگاه جهان اسلام بر پایه قوانین الهی و باورهای دینی است، در حالی که جهان کفر نگاهی انسان محور و مادی‌گرا دارد.

وی ادامه داد: از صدر اسلام این دو جهان در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند و این تقابل همچنان ادامه دارد.

تقابل ایران و آمریکا ریشه در تفاوت مبانی اعتقادی دارد

سردار کوثری با اشاره به رویکرد آمریکا در مقابل انقلاب اسلامی اظهار کرد: از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی‌های آمریکا بروز و ظهور جدیدی پیدا کرد و این کشور گروه‌های مختلفی را برای ترور شخصیت‌های مذهبی سازمان‌دهی می‌کرد.

وی با اشاره به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گفت: از ۵۶ کارمند آمریکایی، ۵۲ نفر دستگیر شدند. آمریکا شش ماه برای طراحی عملیات تلاش کرد تا با اقدام نظامی این افراد را آزاد کند؛ چراکه مدعی بود قدرت اول منطقه است.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید براینکه این کشور و انقلاب صاحب دارد، افزود: آمریکا پنج ماه پس از تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان، عملیات خود را در پنجم اردیبهشت در صحرای طبس طراحی و اجرا کرد. این عملیات با تمام توان و طراحی گسترده انجام شد، اما به فرموده امام خمینی(ره)،آن باران از سوی خدا مامور الهی برای خنثی شدن توطئه دشمن شد.

ایمان و ولایت، ایران را از توطئه‌های دشمن عبور داده است

سردار کوثری با اشاره به درخواست مذاکره آمریکا پس از شکست در طبس گفت: ایران به تعهدات خود عمل کرد، اما آمریکا با پشتیبانی از صدام در پی شکست ایران بود. کشورهای مختلف نیز با تأمین تجهیزات، پول و امکانات دیگر، در جنگ هشت ساله از صدام حمایت کردند و در برابر ایران نوپا جنگیدند، اما نتوانستند ایران را شکست دهند.

وی با بیان اینکه پایداری ایران در برابر آن توان و امکانات برای بسیاری از اندیشمندان پرسش‌برانگیز بود، گفت: بر اساس نظریه ها مردم ایران شیعی اند و همچون پرنده‌ای دو بال دارند؛ بال سبز مهدویت، چراکه مردم باور دارند امام دوازدهم(عج) ظهور می‌کند و عدالت را برقرار می‌سازد. مردم امیدوار شکست‌ناپذیرند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان بال دوم را فرهنگ شهادت و ارادت به امام حسین(ع) دانست و افزود: مردم از مرگ نمی‌ترسند و به استقبال شهادت می‌روند. این دو بال را ولایت هدایت می‌کند؛ ولایتی که توصیه و راهنمایی دارد. دشمن نیز در تلاش است به مهدویت و ولایت ضربه بزند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به جنگ رژیم صهیونی آمریکایی در خرداد ۱۴۰۴ تصریح کرد: دشمن تصور کرد سطح توان و آمادگی ایران پایین آمده است و بر همین اساس عملیات خود را طراحی کرد.

وی با بیان اینکه مقدمه این طراحی با مذاکره آغاز شد ، ادامه داد: دراین جنگ دشمن فرماندهان ارشد را به شهادت رساند و به ساختارهای کشور ضربه زد؛ دشمن گمان می‌کرد ظرف پنج روز کار ایران یکسره می‌شود.

سردار کوثری با تاکید براینکه ایران شهید داد و خسارت‌های را متحمل شد، اما از پا نایستاد، تصریح کرد:امام شهید در حدود ۱۷ ساعت در جنگ ۱۲ روزه ،احکام جدید فرماندهان را امضا کرد و محاسبات دشمن را برهم زد.

حضور مردم راهبرد تفرقه افکنانه دشمن را خنثی می‌کند

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه راهبرد دشمن ایجاد دوقطبی و تفرقه است، گفت: نباید در مسیر راهبرد دشمن حرکت کنیم؛ همه باید آگاه باشیم. آمریکا پس از ۴۷ سال هنوز متوجه نشده است که طرف مقابلش مردم ایران هستند.

وی با اشاره به شهادت مردم در خانه‌هایشان در جنگ ۱۲ روزه که خباثت دشمن برای مردم عادی نیز علنی شد ،افزود:حضور خوب مردم نشان می‌دهد که آنان در مسیر انقلاب و برای حفظ ایران در صحنه هستند.

سردار کوثری با تأکید بر نقش حضور مردم در موفقیت کشور اظهار کرد: امروز می‌بینیم کوچک‌ترین تحرک دشمن در خاک کشور رصد می‌شود و حضور مردم نقش مهمی در موفقیت و پیروزی کشور دارد.

وی با گرامیداشت ایام فاطمیه با اشاره به بی بصیرتی دیرینه دشمن گفت: دشمن با کینه فراوان به دختر پیامبر اکرم (ص )دو اهل بیت نیز جسارت ها کرده است.

سردار کوثری از جایگاه حضرت فاطمه(س) نزد پیامبر اکرم(ص) گفت و تصریح کرد:حضرت فاطمه(س) نزد پیامبر بسیار ارزشمند بود و پیامبر می‌فرمودند هرگاه فاطمه را می‌بینم، گویی بوی بهشت به مشامم می‌رسد.

وی با تاکید به اهمیت همبستگی و وحدت مردم در صحنه های مختلف جامعه، گفت:ایمان و وحدت مردم، توطئه‌های دشمن را بی‌اثر می‌کند.