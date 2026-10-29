طیفوری: همراهی مردم، شرط اجرای دقیق سرشماری است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طیفوری بعدازظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از روند اجرای سرشماری در روستاهای بخش مرکزی و رانکوه شهرستان املش، ضمن بررسی فعالیت مأموران آمارگیر، اظهار کرد:رفع موانع اجرایی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهداف این طرح ضرورت دارد.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، با اشاره به تفاوت روش ثبتی‌مبنا با شیوه‌های سنتی سرشماری بیان کرد: در این روش، بخش قابل توجهی از اطلاعات موردنیاز از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود و دقت و به‌روزرسانی داده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه‌ساز مشارکت مؤثر مردم در سرشماری است

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی در سطح محلی افزود: رسانه‌ها، صداوسیما، ائمه جمعه و جماعات، معتمدان محلی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها می‌توانند در تبیین اهداف سرشماری و جلب اعتماد عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

طیفوری با اشاره به مسئولیت مأموران آمارگیر در اجرای صحیح این طرح تصریح کرد: نیروهای اجرایی باید ضمن رعایت دستورالعمل‌های مربوطه و ثبت دقیق اطلاعات، با برخورد مناسب و پاسخ‌گویی شفاف، مردم را از اهمیت و ضرورت اجرای سرشماری آگاه کنند.

وی ادامه داد: همکاری شهروندان و ارائه اطلاعات صحیح، در کنار نظارت و راستی‌آزمایی داده‌ها، به افزایش کیفیت اطلاعات آماری کمک می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای برنامه‌ریزی‌های آینده را فراهم می‌سازد.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان افزود: از همکاری دهیاران در پشتیبانی از مأموران آمارگیر و اطلاع‌رسانی در مناطق روستایی شهرستان املش تشکر می کنم و تداوم این همراهی تا پایان اجرای سرشماری حائز اهمیت است.

گفتنی است، این بازدید با هدف بررسی میدانی روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، ارزیابی فعالیت مأموران آمارگیر و بررسی مسائل اجرایی در روستاهای بخش مرکزی و رانکوه شهرستان املش انجام شد.