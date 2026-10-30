خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ارتقای جایگاه دانش‌آموزان بوشهری در کنکور سراسری و امتحانات نهایی، در کنار توسعه زیرساخت‌های آموزشی، سه محور مهم تحولات نظام تعلیم و تربیت استان به شمار می‌رود؛ تحولاتی که از یک‌سو در افزایش شمار رتبه‌های برتر کنکور و بهبود جایگاه استان در نتایج امتحانات نهایی نمود یافته و از سوی دیگر، با گسترش فضاهای آموزشی و اجرای طرح عدالت مدرسه‌سازی دنبال می‌شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، شمار دانش‌آموزانی که موفق به کسب رتبه زیر هزار کنکور سراسری شده‌اند، از ۲۲۷ نفر در سال گذشته به ۲۴۱ نفر در سال جاری رسیده است.

همچنین جایگاه کلی استان در نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم از رتبه بیستم به رتبه هجدهم ارتقا یافته است؛ آماری که در کنار افزایش سرانه فضای آموزشی، تصویری از تلاش برای بهبود هم‌زمان عملکرد تحصیلی و زیرساخت‌های آموزش در استان ارائه می‌دهد.

با این حال، تثبیت این روند و تبدیل آن به پیشرفتی پایدار، مستلزم توجه هم‌زمان به کیفیت آموزش، عدالت در دسترسی به امکانات تحصیلی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان است.

افزایش رتبه‌های برتر کنکور و بهبود نتایج امتحانات نهایی

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان اظهار کرد: نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم نشان‌دهنده بهبود وضعیت تحصیلی استان است و بوشهر در این بخش توانسته جایگاه خود را ارتقا دهد.

غلامرضا دانش‌فر با اشاره به تغییر رتبه استان در رشته‌های مختلف افزود: بیشترین رشد در رشته علوم تجربی ثبت شده است و در رشته علوم انسانی نیز جایگاه استان از رتبه نوزدهم به شانزدهم و در رشته علوم ریاضی از رتبه بیست‌ودوم به بیست‌ویکم رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر ادامه داد: در مجموع، جایگاه استان در نتایج امتحانات نهایی از رتبه بیستم به رتبه هجدهم ارتقا یافته که بر اساس ارزیابی انجام‌شده، بهترین عملکرد بوشهر در چهار تا پنج سال اخیر محسوب می‌شود.

این بهبود در نتایج امتحانات نهایی، در کنار افزایش شمار داوطلبان دارای رتبه‌های برتر کنکور، از رشد شاخص‌های تحصیلی دانش‌آموزان استان حکایت دارد؛ هرچند ارزیابی دقیق‌تر میزان پیشرفت، به بررسی روند چندساله نتایج و مقایسه عملکرد رشته‌ها و مناطق مختلف آموزشی نیازمند است.

دانش‌فر با اشاره به افزایش تعداد رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری گفت: سال گذشته ۲۲۷ دانش‌آموز استان موفق به کسب رتبه زیر هزار شدند و امسال نیز بر اساس آمارهای دریافت‌شده از مدارس، تاکنون ۲۴۱ نفر در این گروه قرار گرفته‌اند.

وی توضیح داد: به دلیل نبود سامانه متمرکز برای استخراج سیستمی این آمار و ضرورت بررسی کارنامه دانش‌آموزان و دریافت اطلاعات از مشاوران مدارس، آمار نهایی همچنان در حال تکمیل است.

بر این اساس، شمار رتبه‌های زیر هزار اعلام‌شده برای امسال تاکنون ۱۴ نفر بیشتر از سال گذشته است؛ افزایشی که با نهایی شدن آمار می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت دانش‌آموزان استان در رقابت سراسری ورود به دانشگاه‌ها ارائه کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر همچنین با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خاطرنشان کرد: وجود بیش از ۲۱۷ دانش‌آموز با معدل بالای ۱۹، ظرفیت ارزشمندی برای استان به شمار می‌رود و امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای بیشتر جایگاه علمی بوشهر فراهم شود.

کیفیت آموزش؛ حلقه اتصال موفقیت تحصیلی و توسعه زیرساخت‌ها

افزایش شمار رتبه‌های برتر و بهبود نتایج امتحانات نهایی، در کنار توسعه فضاهای آموزشی، زمانی می‌تواند به ارتقای پایدار نظام تعلیم و تربیت منجر شود که به بهبود کیفیت یادگیری در مدارس نیز بینجامد. در واقع، ساخت مدرسه و افزایش سرانه فضای آموزشی، اگر با تقویت روش‌های تدریس، توانمندسازی معلمان و استفاده از شیوه‌های نوین آموزشی همراه نباشد، به‌تنهایی برای رفع همه چالش‌های آموزشی کافی نخواهد بود.

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش آموزش در پیشرفت جامعه اظهار کرد: توجه به نظام تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است و تحقق اهداف آموزشی و پرورشی به همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و خیرین نیاز دارد.

ارسلان زارع، با بیان اینکه آینده استان و کشور به میزان توجه به آموزش و تربیت نسل آینده‌ساز وابسته است، افزود: باید از ظرفیت‌های موجود به‌صورت مؤثر استفاده کرد و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، زمینه تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت را فراهم ساخت.

استاندار بوشهر با اشاره به گزارش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان استان تصریح کرد: نتایج به‌دست‌آمده در شاخص‌هایی مانند معدل امتحانات نهایی و کسب رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری، حاصل برنامه‌ریزی و هماهنگی مجموعه آموزش‌وپرورش، تلاش دانش‌آموزان مستعد و همراهی خانواده‌هاست.

زارع با تأکید بر ضرورت استمرار این روند گفت: در کنار ساخت و توسعه مدارس و تأمین فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، ارتقای کیفیت آموزش نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی کیفیت‌بخشی به آموزش را فراتر از افزایش معدل و نمره دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس، یافته‌های علمی و پژوهشی روز و شیوه‌های مؤثر انتقال مفاهیم به دانش‌آموزان باید در اولویت قرار گیرد تا علاوه بر تقویت توان علمی آنان، زمینه رشد شخصیتی و پرورش توانمندی‌هایشان نیز فراهم شود.

این رویکرد، ضرورت پیوند میان توسعه کمی و کیفی آموزش را برجسته می‌کند؛ به این معنا که بهبود نتایج امتحانات و کنکور باید با ارتقای کیفیت یادگیری در همه مدارس همراه شود تا فرصت موفقیت تنها در اختیار بخشی از دانش‌آموزان قرار نگیرد.

سرانه فضای آموزشی بوشهر به ۷.۳ مترمربع رسید

در کنار شاخص‌های تحصیلی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استان بوشهر برای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان است. دسترسی به فضای آموزشی مناسب، از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط یادگیری و تحقق عدالت آموزشی محسوب می‌شود و تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی می‌تواند بخشی از نیازهای موجود را پاسخ دهد.

استاندار بوشهر در همین زمینه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح عدالت در تأمین فضای آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: استان در گام نخست اجرای این طرح‌ها رتبه نخست کشور را کسب کرده است و تلاش می‌کنیم با تداوم اقدامات، اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت زودتر از موعد محقق شود.

زارع با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان افزود: این شاخص به ۷.۳ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز رسیده است و مدارس تحویل‌شده در هفته دولت و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی در تحقق این میزان نقش داشته‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از تعدادی دیگر از مدارس تا پایان سال خبر داد؛ اقدامی که در صورت تکمیل و بهره‌برداری مطابق برنامه، می‌تواند به افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی استان کمک کند.

با وجود این اقدامات، ارزیابی میزان تحقق عدالت آموزشی تنها با بررسی سرانه کل استان امکان‌پذیر نیست و لازم است توزیع فضاهای آموزشی، وضعیت مدارس در مناطق شهری و روستایی، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها و نیازهای شهرستان‌های مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.

از افزایش آمار موفقیت تا تثبیت پیشرفت آموزشی

مجموع آمارهای اعلام‌شده از افزایش رتبه‌های زیر هزار کنکور، بهبود جایگاه استان در امتحانات نهایی و رشد سرانه فضای آموزشی، از حرکت نظام آموزشی بوشهر در چند مسیر مکمل حکایت دارد. با این حال، تداوم این روند به پیگیری مستمر برنامه‌های آموزشی، تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی، استفاده از روش‌های نوین تدریس و تقویت همکاری خانواده‌ها، خیرین و دستگاه‌های اجرایی وابسته است.

افزایش شمار دانش‌آموزان دارای رتبه‌های برتر، زمانی به شاخصی پایدار برای پیشرفت استان تبدیل می‌شود که بهبود نتایج تحصیلی در میان طیف گسترده‌تری از دانش‌آموزان و مناطق آموزشی نیز مشاهده شود.

از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی مدارس و با هدف کاهش فاصله برخورداری دانش‌آموزان از امکانات آموزشی دنبال شود.

بر این اساس، چالش اصلی آموزش‌وپرورش بوشهر در ادامه مسیر، صرفاً افزایش تعداد مدارس یا ارتقای چند پله‌ای رتبه‌های تحصیلی نیست؛ بلکه ایجاد توازن میان توسعه فضاهای آموزشی، بهبود کیفیت یادگیری و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای موفقیت دانش‌آموزان است؛ مسیری که می‌تواند دستاوردهای فعلی را به پیشرفتی ماندگار در نظام تعلیم و تربیت استان تبدیل کند.