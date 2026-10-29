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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

قطر ادعای دخالت در انتخابات اسرائیل را رد کرد

قطر ادعای دخالت در انتخابات اسرائیل را رد کرد

قطر ادعاها درباره دخالت در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی را قاطعانه رد و اعلام کرد که در قبال سوءاستفاده از نام این کشور برای پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی این رژیم سکوت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که این کشوور ادعاهای مربوط به دخالت در انتخابات کنست اسرائیل را قاطعانه رد می‌کند.

ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تأکید کرد: قطر اتهامات مطرح شده توسط سیاستمداران اسرائیلی و رسانه‌های وابسته به آنها را رد می‌کند.

ابن مقام قطری افزود که دوحه کارزار انتشار اطلاعات نادرست با هدف کشاندن نامش به اختلافات سیاسی داخلی اسرائیل را رد می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اظهار داشت: اتهامات بی‌اساس علیه قطر، پوچ و خطرناک و نشان‌دهنده وسواس بیش از حد نسبت به قطر در محافل اسرائیلی است. کسانی که در اسرائیل به اتهامات دامن می‌زنند، بهتر است با پرداختن به پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های خود در منطقه، به منافع خود برسند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین گفت که در قبال سوءاستفاده از نام این کشور برای پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی اسرائیل یا دستاوردهای سیاسی محدود، سکوت نخواهید کرد.

کد مطلب 6993760

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