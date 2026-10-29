به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: انتخابات‌هایی که در کشوری مانند آمریکا و در فلسطین اشغالی برگزار می‌شود، جایگاه و نقش ایران را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند ملت ایران ملتی در حال عروج و رسیدن به قله است. ان‌شاءالله با وحدت، انسجام و تلاش شبانه‌روزی که سفارش رهبر معظم انقلاب است، بتوانیم در مقابل دشمن مقاومتی داشته باشیم تا آنچه تاکنون صورت گرفته به نتیجه نهایی برسد.

وی گفت: امیدواریم با نگاه ویژه به استان چهارمحال و بختیاری، این استان مورد حمایت قرار گیرد. جامعه هدف این وزارتخانه توده‌های مردم هستند و استان چهارمحال و بختیاری به دلیل محرومیت تاریخی و شرایط حاکم بر آن در طول تاریخ، یکی از استان‌هایی است که نیازمند توجه ویژه است. مجموعه‌های اداره کار و امور اجتماعی، تأمین اجتماعی، بهزیستی، بیمه تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای تقریباً کل جامعه آماری استان را پوشش می‌دهند.

میرزایی افزود: مجموعه استانداری مکاتبات مربوط به نیازهای این ادارات را دسته‌بندی و مکتوب کرده و بیش از ۲۵ نامه تهیه شده است. درخواست می‌شود کمیته‌ای با عنایت وزیر تشکیل شود تا تک‌تک این نامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه مطلوبی حاصل شود.

نماینده بروجن با اشاره به انتظار سرمایه‌گذاری گفت: بخش قابل توجهی از صنایع، شرکت‌های اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. مجموعه صندوق‌های بازنشستگی (حدود ۶۰ مجموعه) سرمایه‌گذاری کمی در استان داشته‌اند. برخی از این مجموعه‌ها می‌توانند در استان سرمایه‌گذاری کنند و آن را به قطب تولید تبدیل نمایند. استان ما تولیدات کشاورزی و دامداری فراوانی دارد و ایجاد صنایع تبدیلی مانند کارخانه شرکت پگاه می‌تواند مجموعه‌ای توانمند و مثمرثمر ایجاد کند.

وی با اشاره به مشکل اشتغال اظهار داشت: نرخ بیکاری اعلام‌شده هرچه باشد، واقعیت این است که در بحث اشتغال مشکل داریم. تنها در شهرستان بروجن نزدیک به ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر تحصیل‌کرده لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا در جست‌وجوی کار هستند. تا زمانی که اشتغال توسعه پیدا نکند، شغل مناسب برای این افراد ایجاد نمی‌شود.

میرزایی به قانون سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که شرکت‌های دولتی را مکلف کرده سه درصد از درآمد خود را به عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه کنند و گفت: اگر بخشی از این سه درصد از سوی شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت و صندوق‌های بازنشستگی در استان چهارمحال و بختیاری هزینه شود، تغییر اساسی ایجاد خواهد شد. این یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای توجه به استان است؛ زیرا بودجه‌های مصوب دستگاه‌های دولتی آن‌چنان در دسترس نیست.

نماینده مردم بروجن همچنین به پایین بودن حقوق کارکنان تحت مدیریت وزارتخانه به‌ویژه در مجموعه‌های تأمین اجتماعی اشاره کرد و خواستار دقت نظر و حمایت ویژه در این زمینه قبل از ارسال بودجه به مجلس شد.

وی در ادامه مشکلات ساختمانی و تجهیزاتی را مطرح کرد و گفت: ساختمان‌های بسیاری از دستگاه‌های اداری قدیمی و در حال فرسودگی کامل هستند و وسایل نقلیه نیز مشکلات جدی دارند.

میرزایی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: وزارت علوم دانشگاه‌ها را از شهرهای کوچک جمع‌آوری می‌کند، در حالی که نیاز به نیروی کار ماهر بیش از پیش احساس می‌شود. مراکز فنی و حرفه‌ای استان با تجهیزات قدیمی مواجه‌اند؛ هنوز در بسیاری از مراکز با موتور پیکان و لوازم خانگی منسوخ آموزش داده می‌شود. هنرجو انگیزه خود را از دست می‌دهد. بازنگری جدی در فنی و حرفه‌ای، به‌روزرسانی تجهیزات آموزشی، ارتقای اساتید و ایجاد ارتباط مستقیم با شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ که آمادگی پذیرش مسئولیت مهارت‌آموزی را دارند، ضروری است. با هماهنگی بین وزارتخانه‌ها می‌توان این کار را به‌خوبی انجام داد.