به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی احمدی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از چهره‌های شاخص فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی همزمان با بیستمین سفر کاروان «هفت بحر هنر» در مشهد؛ انسجام اجتماعی را به معنای پیوندهای عمودی و افقی در جامعه توصیف و اظهار کرد: پیوند افقی به معنای همدلی و ارتباط منطقی میان آحاد مردم و پیوند عمودی به مفهوم رابطه ارگانیک و منطقی میان حاکمیت و ملت است. اگر جامعه‌ای از این پیوندها برخوردار باشد در برابر هیچ آسیبی فرو نخواهد ریخت.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش بی‌بدیل فرهنگ در هویت‌سازی ملی، شاهنامه فردوسی را نمونه‌ای بارز از ادبیات مقاومت و تاب‌آوری خواند و ادامه داد: داستان‌های شاهنامه فراتر از زمان و مکان هستند. نبرد خیر و شر، قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک، ترسیم عشق و وفاداری در داستان‌های رمانتیک و طرح تراژدی‌ها و عبرت‌های تاریخی نظیر سرگذشت سیاوش، همگی پیام‌آور تقویت تاب‌آوری و زیست مقاومتی است.

وی با انتقاد از مهجوریت شاهنامه در سبد فرهنگی خانواده‌ها بیان کرد: اگر شاهنامه در کنار اقلام ضروری در سبد خانوار ایرانی قرار گیرد و همانند قرآن و کتاب‌های ارزشمند خوانده و فهمیده شود، آسیب‌پذیری جامعه به حداقل می‌رسد. فردوسی ایران را در عصری احیاء کرد که نام بردن از آن با محدودیت مواجه بود اما پیام‌های حماسی او مانع از زوال هویت ملی شد.

احمدی هنر را سومین عامل حیاتی در تقویت تاب‌آوری دانست و بیان کرد: هنرهای نمایشی قادرند قهرمانان تاریخ را به شکل سمعی و بصری به مخاطب معرفی کنند تا الگوهای مقاومت را درک شوند. تأثیر زبان هنر بر مخاطب قابل مقایسه با زبان خطابه نیست؛ خطابه به انسان اطلاعات می‌دهد، اما هنر انسان را در بستر واقعه قرار می‌دهد.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل موفقیت جوامع در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌های اجتماعی، ارتقای ضریب «تاب‌آوری» است. بحران‌های اجتماعی به معنای از تعادل خارج شدن مقطعی جامعه، بروز بی‌نظمی و ناکارآمدی سازوکارهای سنتی در حل مسائل است.

وی عنوان کرد: ایران در طول تاریخ همواره با بحران‌های مختلفی مواجه بوده اما قهرمانان این سرزمین به پشتوانه تقویت تاب‌آوری درون‌زا تسلیم بحران‌ها نشده و از آن‌ها عبور کرده‌اند چنان‌که در هیچ‌یک از ادوار تاریخی، فرهنگ اصیل ایرانی خاموش نشده است.

احمدی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری نهادهای اجرایی از ظرفیت اهالی فرهنگ و هنر افزود: امروز که دشمنان برای کشور بحران‌آفرینی می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی باید از هنرمندان دعوت کنند تا برای تقویت روحیه تاب‌آوری به میدان بیایند نه اینکه با محدودسازی چهره‌های هنری، سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف کنند.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: مقاومت ملت ایران نیازمند هم‌افزایی خطابه و هنر است و نسل امروز با تاسی به قهرمانان تاریخ خود اجازه نخواهد داد عزتش مخدوش شود.