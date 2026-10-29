لبیک دانشجویان همدان به پیام رهبر انقلاب در تجمع امشب

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع‌های دانشجویی در همدان از نخستین شب جنگ تحمیلی و با گردهمایی در میدان جهاد آغاز شده و امشب نیز در ادامه همان مسیر و با محوریت لبیک به پیام رهبری برگزار می‌شود.

در تجمع دانشجویی امشب بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان همدان قرائت می‌شود و امیرحسین رهبر از اساتید حوزه سیاسی و اقتصادی، سخنرانی تحلیلی و تبیینی خواهد داشت.

پلاکاردهایی هم برای فضاسازی تدارک دیده شده و از اصحاب رسانه برای پوشش این حرکت جمعی دعوت شده است. هدف اصلی تجمع پاسخ لبیک به پیام رهبر انقلاب و تجدید عهد با رهنمودهای ایشان برای حرکت در مسیر تمدن اسلامی و خروج آمریکا از منطقه عنوان شده است.

در موکب میدان جهاد فعالیت‌های هنری، علمی و فرهنگی متناسب با فضای جنگ انجام شده و نشست‌های تخصصی با حضور اساتید برای رفع شبهات دانشجویان برپا شده است.

تولیدات رسانه‌ای و هنری با موضوع جنگ نیز از دیگر برنامه‌های اجرا شده در تجمعات دانشجویی بوده است و گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی از روزهای اول جنگ در خدمات عمرانی، آواربرداری و پخت نان مشارکت داشتند و در حوزه نبرد فناورانه نیز فراخوان شناسایی نخبگان و اجرای پروژه‌های دفاعی انجام شد.

مشارکت دانشجویان بیشتر در قالب حضور در تجمع‌ها، فعالیت‌های جهادی، نشست‌های تخصصی و همکاری نخبگان در پروژه‌های فناورانه شکل گرفته است.

