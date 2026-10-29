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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

تأکید آموزش و پرورش لرستان بر وحدت رویه در شناسایی معلمان نمونه

تأکید آموزش و پرورش لرستان بر وحدت رویه در شناسایی معلمان نمونه

کوهدشت- دوره ضمن‌خدمت آشنایی با شیوه‌نامه شناسایی معلمان نمونه لرستان برگزار و در آن بر تبیین دقیق ضوابط و معیارهای انتخاب معلمان نمونه و ایجاد وحدت رویه در اجرای این فرآیند تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره ضمن‌خدمت با موضوع «آشنایی با شیوه‌نامه شناسایی معلمان نمونه» روز پنج شنبه با حضور مهدی کریمی، معاون آموزش نیروی انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان لرستان، و فرید بهرامی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت، در سالن اجتماعات شهید سلیمانی این شهرستان برگزار شد.

این دوره آموزشی با مشارکت مدیران مستقل و معاون‌دبیران مدارس دولتی و غیردولتی در مناطق شهری و روستایی برگزار شد و هدف از آن، آشنایی بیشتر عوامل اجرایی مدارس با مفاد شیوه‌نامه شناسایی معلمان نمونه، تشریح ضوابط و معیارهای انتخاب معلمان برتر و ایجاد هماهنگی در اجرای این فرآیند بود.

تبیین ضوابط و معیارهای انتخاب معلمان نمونه

در این دوره، مفاد و چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در شیوه‌نامه شناسایی معلمان نمونه مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت آگاهی دقیق مدیران و معاون‌دبیران از معیارهای تعیین‌شده برای اجرای صحیح این فرآیند تأکید شد.

تأکید آموزش و پرورش لرستان بر وحدت رویه در شناسایی معلمان نمونه

آشنایی با ضوابط و شاخص‌های انتخاب معلمان نمونه، از محورهای اصلی این برنامه آموزشی بود؛ موضوعی که با هدف ایجاد وحدت رویه میان مدارس و فراهم‌کردن زمینه اجرای هماهنگ دستورالعمل‌های مربوط دنبال می‌شود.

تأکید بر شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان

فرآیند شناسایی معلمان نمونه با هدف شناسایی شایستگی‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان، قدردانی از تلاش‌های آنان و پاسداشت نقش اثرگذارشان در ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

در همین راستا، آشنایی مدیران مدارس و عوامل اجرایی با معیارهای مصوب، زمینه لازم را برای اجرای دقیق‌تر ضوابط و پیشبرد منظم مراحل شناسایی و معرفی معلمان نمونه فراهم می‌کند.

توانمندسازی مدیران مدارس برای اجرای منسجم شیوه‌نامه

برگزاری دوره‌های تخصصی و ضمن‌خدمت برای مدیران و عوامل اجرایی مدارس، از جمله اقدامات آموزشی با هدف افزایش آگاهی نسبت به ضوابط و بهبود اجرای فرآیندهای اداری و آموزشی است.

این دوره در شهرستان کوهدشت با محوریت شیوه‌نامه شناسایی معلمان نمونه برگزار شد و بر ضرورت اجرای هماهنگ معیارها، افزایش آگاهی عوامل اجرایی و تقویت فرهنگ تکریم مقام معلم در نظام تعلیم و تربیت تأکید داشت.

کد مطلب 6993774

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