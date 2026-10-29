بیش از ۴ هزار هنرمند خراسان رضوی عضو صندوق اعتباری هنر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی در آیین تجلیل از نامداران و چهره‌های برجسته فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی که در قالب بیستمین سفر کاروان «هفت بحر هنر» در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه با هدف تجلیل از نامداران و چهره‌های برجسته‌ای برگزار می‌شود که بخش مهمی از عمر خود را در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی صرف کرده‌اند و نه‌تنها در خراسان رضوی، بلکه در سطح کشور از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای برخوردارند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به جایگاه فرهنگی و تمدنی خراسان بزرگ افزود: خراسان صرفاً یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه یکی از کانون‌های تمدن‌ساز، فرهنگ‌پرور و هنرآفرین ایران است و بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی و هنری کشور که امروز به آن افتخار می‌کنیم، حاصل تلاش و نقش‌آفرینی شخصیت‌های برجسته این خطه است.

وی با اشاره به حضور بیش از ۷۰ نفر از چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر در این آیین بیان کرد: در میان استان‌هایی که تاکنون میزبان برنامه‌های کاروان «هفت بحر هنر» بوده‌اند، خراسان رضوی از نظر تعداد چهره‌های برجسته و نامداران فرهنگی و هنری جایگاه دوم را دارد. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و هنری استان و حضور گسترده شخصیت‌هایی است که سال‌ها برای اعتلای فرهنگ و هنر کشور تلاش کرده‌اند.

پوراحمدی در ادامه با تشریح وضعیت عضویت هنرمندان استان در این صندوق بیان کرد: صندوق اعتباری هنر در حال حاضر به حدود ۱۰۲ هزار نفر از فعالان فرهنگ، هنر و رسانه کشور خدمات ارائه می‌دهد. از این تعداد، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر از هنرمندان و فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگ، هنر و رسانه در خراسان رضوی عضو صندوق هستند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: بیش از ۲۷ نفر از اعضای صندوق در این استان دارای درجه یک هنری هستند که این موضوع نشان‌دهنده حضور هنرمندان برجسته و برخوردار از جایگاه حرفه‌ای و هنری در خراسان رضوی است.

وی با اشاره به خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده به اعضای صندوق در استان تصریح کرد: حدود هزار و ۹۰۰ نفر از اعضای صندوق اعتباری هنر در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه درمان قرار دارند و حدود دو هزار و ۱۰۰ نفر نیز از بیمه تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند.

پوراحمدی ادامه داد: همچنین حدود ۲۵۰ نفر از اعضای صندوق در استان از خدمات مستمری بهره‌مند هستند و حدود ۲۰ نفر نیز در قالب طرح تکریم مورد حمایت قرار دارند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی گفت: تلاش ما این است که حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به شکل مناسبی در استان‌ها اجرا کنیم و زمینه بهره‌مندی هنرمندان از خدمات صندوق را فراهم آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی صندوق اعتباری هنر در خراسان رضوی در سال جاری گفت: برای این استان، بیش از ۹۰ میلیارد تومان حمایت در قالب برنامه‌ها و طرح‌های مختلف پیش‌بینی شده است. این حمایت‌ها در چارچوب حدود ۴۰ طرح و برنامه صندوق اعتباری هنر دنبال می‌شود.

پوراحمدی افزود: صندوق اعتباری هنر در استان‌ها طرح‌های مختلفی را برای حمایت از فعالان فرهنگ، هنر و رسانه اجرا می‌کند که کاروان «هفت بحر هنر» یکی از این برنامه‌هاست. این طرح با هدف شناسایی، تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری در استان‌های مختلف کشور اجرا می‌شود.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از اجرای برنامه «فرا تهران» در خراسان رضوی خبر داد و بیان کرد: با همکاری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برنامه‌ریزی برای حضور در شهرستان‌های خراسان رضوی و دیدار با هنرمندان در دستور کار قرار دارد تا امکان ارتباط مستقیم با فعالان فرهنگی و هنری در مناطق مختلف استان فراهم شود.